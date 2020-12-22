Уже несколько тысяч волгоградцев сделали прививки от COVID-19. Об этом на брифинге 23 декабря рассказал председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.- На сегодня в регион поступило 2342 дозы вакцины «Гам-КОВИД-Вак». Поставка осуществлялась в три этапа, практически все израсходовали. В декабре-феврале планируется, что поступит 92,6 тысяч доз. Уже ожидается поставка в ближайшие дни 7 тысяч доз. Прививочная компания будет организована и в новогодние праздники. – прокомментировал «КП-Волгоград» Николай Алимов.Помимо этого, в регион впервые поступит ограниченная партия вакцины «Эпивак-Корона», разработанной в Новосибирске институтом «Вектор».- Условия ее хранения отличаются, они проще. Температурный режим для данного препарата 2-8 градуса. Мы планируем, что данный препарат будет направлен, в первую очередь, для иммунизации жителей отдаленных населенных пунктов, - подчеркнул Николай Алимов.Отметим, что в Волгоградской области работают 13 прививочных центров по вакцинации жителей от COVID-19. Сделать прививку может любой желающий.