Не успели волгоградцы порадоваться, что к зиме коронавирус стал отступать, как он решил вернуться. К 23 декабря 2020 года в Волгоградской области число новых заболевших вновь увеличилось: по данным ИЦК за сутки зарегистрировали плюс 274 пациента. В итоге общая численность заболевших COVID-19 в регионе с начала пандемии превысила 33 тысячи человек. Если точнее: заболели уже 33215 волгоградцев. И Волгоградская область опять потянулась вверх в рейтинге регионов страны, сместившись с 22-го на 21-е место. И умерших от ковида сегодня в списке шесть человек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 23 декабря 2020 года.На последнем оперативном совещании губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что в регионе ожидают всплеск коронавируса в период новогодних праздников. Но каникулы еще не начались, а цифры ковида уже поползли вверх. Причем не только в Волгоградской области. Всего за минувшие сутки, к 23 декабря, в России диагноз коронавирусная инфекция подтвердили у 27 тысяч 250 человек. К счастью, у 14,9% из них болезнь протекает бессимптомно.Но смертей от COVID-19 по-прежнему много. За сутки в России такой смертельный диагноз подтвердили у 549 человек. Шестеро из них – жители Волгоградской области. Итого в нашем регионе от ковида уже скончались 419 человек.