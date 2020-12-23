Миллионные штрафы и даже закрытие грозят владельцам кафешек и ресторанов, которые допустят в своих заведениях корпоративы и банкеты. Это касается и работодателей. Подробности «Комсомолка» узнала в оперативном штабе Волгоградской области.ВЫЧИСЛЯТ ДАЖЕ ПО ФОТОТрадиционные предновогодние мероприятия под строжайшим запретом. Об этом говорится в постановлении № 179 «О введении режима повышенной готовности» в связи с коронавирусной пандемией. Да, кафе и рестораны работают, но с соблюдением условий: заполняемость – 50% плюс соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора. Можно посидеть (например, 2 человека за 4-местным столиком), но никак не устраивать веселье с ведущими и конкурсами.- Если межведомственные группы в ходе рейдов обнаружат заведения, в которых проводятся указанные праздники, то в соответствии со статьей 20.6.1. КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» предусмотрена административная ответственность, - прокомментировали «КП-Волгоград» в оперативном штабе.Штрафы довольно внушительные (покроет ли их прибыль от корпоратива – большой вопрос). Например, индивидуальный предприниматель заплатит от 30 до 50 тысяч рублей (а если нарушение повторное – от 500 тысяч до 1 миллиона), юридическое лицо – от 100 до 300 тысяч (за «рецидив» - до 1 миллиона рублей штраф или закрытие заведения на три месяца).Не спасет даже то, что в момент празднования все будет тихо и гладко. Если отдыхающие вогоградцы поделятся фото и видео после или во время праздника, это также может послужить поводом для проверки, да еще и с доказательствами.- Случаи размещения в сети интернет роликов, фото, видеоматериалов, свидетельствующих о нарушении установленных правил поведения, являются поводом для проведения рейдовых мероприятий, в ходе которых при установлении соответствующих фактов нарушений, лица их допустившие привлекаются к административной ответственности, - уточняют в оперштабе.РАБОТОДАТЕЛЬ И ОФИСНЫЕ ВЕЧЕРИНКИЗапреты касаются и офисов: нельзя будет собраться и отметить корпоратив на рабочем месте. Накажут рублем того, кто это допустил, то есть работодателя.- За проведение корпоративов на работе в соответствии Постановлением № 179, предусмотрена персональная ответственность работодателя, - комментируют в опертштабе.Согласно все той же статье должностное лицо заплатит от 10 до 50 тысяч рублей, а юридическому лицу грозит от 100 до 300 тысяч рублей.