В этом году традиционные встречи с коллегами перед Новым годом официально под запретом: не будет больших компаний в кафе и ресторанах с веселыми ведущими и конкурсами, как это было раньше. Вот совсем. Можно, конечно, собраться под видом гостей, но и там правил столько, что голова заболит в них разбираться, да и забита она не тем: волгоградцы вовсю скупают наряды к празднику и записываются на прически. Значит, как-то собираются выкручиваться. А как, «Комсомолка» разузнала у самих волгоградцев.ЧТО МОЖНО?А можно совсем немного: с 21 декабря вступило в силу новое постановление губернатора Волгоградской области, где черным по белому написано, что кафешкам и оным работать можно строго по правилам. Заполняемость – не более 50%. Например, за 4-местным столиком смогут сидеть лишь двое, а за 12-местным – шестеро и то через одного. Хотя, так заведения общепита работают с лета. Но именно корпоративы и банкеты полностью запрещены! То есть пригласить, как это раньше бывало ведущего, который раскачает вечер, или музыкальную группу – нельзя. Даже на танцы и те табу.Прибавить к этому «входной фильтр» (когда меряют температуру) и обязанность заведения установить обеззараживатель воздуха, а гостя – обработать руки, картина получается совсем грустная. Не праздник, а сплошные правила. Но волгоградцы не отчаиваются.«ТИХО СОБЕРЕМСЯ В ОФИСЕ»Это один из тех вариантов, на который рассчитывает большинство. Конечно, у каждого должна быть своя голова на плечах и устраивать вечеринки по сорок человек – совсем не дело. Но маленькие коллективы не исключают, что устроят маленький праздник под офисной елочкой.- Нас давно перевели на удаленку, но собраться мы планируем. Конечно, каждый будет ориентироваться на состояние здоровья, - анонимно поделилась с «КП-Волгоград» сотрудница сферы масс-медиа.Также рассуждают и деятели культуры: привычных банкетов и обсуждений премьер не ждать, но чуток отметить праздник хочется всем.- Мы планируем встретиться, пусть и небольшими компаниями, так как коллектив огромный, - рассказал работник одного из волгоградских театров.Даже трудяги сферы развлечений и те могут позволить себе немногое: встречу после работы, когда остальные «наотмечаются». Конечно, губернаторский запрет можно обойти, хотя Роспотребнадзор строго следит за этим. И если не офис, то частный съемный коттедж в постановлении никто не упоминал.- У нас запись на прически, окрашивание, маникюр до конца месяца. Конечно, клиенты не говорят, куда пойдут с красивой укладкой. Возможно, на день рождения, а может и частный банкет, но у нас работы до самого конца года хватает, - рассказали в одном из популярных салонов красоты Волгограда.КАКИЕ ВАРИАНТЫ ЕСТЬ ЕЩЕ?Так как многие освоили онлайн-жизнь, то встретиться можно и по Zoom, а также любому месседжеру, где доступна функция группового онлайн-чата. Кстати, такой вариант и безопасен, и не исключает веселого времяпрепровождения.А еще как вариант – никакого корпоратива. Ни реально, ни виртуально. Отметить праздник в теплом кругу семьи, не нарушая никаких запретов.ЧТО ГРОЗИТ НАРУШИТЕЛЯМ?Какое наказание и кого ждет на нарушение правил? За пояснениями мы обратились в оперативный штаб Волгоградской областиЕсли межведомственные группы в ходе рейдов обнаружат заведения, в которых проводятся указанные праздники, то в соответствии со статьей 20.6.1. КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» предусмотрена административная ответственность.Так, индивидуальный предприниматель заплатит штраф от 30 до 50 тысяч рублей (при повторном нарушении – от 500 тысяч до 1 миллиона), юридическое лицо – от 100 до 300 тысяч (за повторное нарушение – до 1 миллиона рублей штраф или закрытие заведения на три месяца). Примечательно, что если отдыхающие волгоградцы поделятся фото и видео с корпоративов, то владельца кафе или ресторана могут также оштрафовать.Увы, оштрафуют и за офисные гуляния. За проведение корпоративов на работе в соответствии с пунктом 6 Постановления № 179 ответит работодатель, который это допустил. Должностное лицо оштрафуют на сумму от 10 до 50 тысяч рублей, а юридическое – от 100 до 300 тысяч рублей.