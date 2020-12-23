Операция «цифровизация»- Александр Алексеевич, как вуз справлялся со сложностями этого года?- Год выдался непростым. Главной сложностью для вуза стал переход на удаленную работу и дистанционное обучение. Но благодаря полученному опыту к началу нового учебного года мы заранее проработали организацию учебного процесса и 1 сентября были готовы к приему студентов. График учебы в этом году полностью перестроили, чтобы минимизировать их присутствие в университете и общежитиях. Как результат, единицы заболевших осенью.В сложившихся условиях все службы университета сработали хорошо. Сейчас проводим переоснащение всей информационно-образовательной среды университета: обновили оборудование компьютерных классов, закупили маршрутизаторы, облачные технологии и др.Наука - всему голова- Как выстраивается взаимодействие университета с бизнесом?- Мы провели интересный совместный проект с ООО «Агро-Юг»: преподаватели факультета ПТиТ помогли производственникам улучшить рецептуру, а специалист по маркетингу содействовал вхождению в торговые сети. Результаты всех устроили. Планируем вести аналогичную работу на всех факультетах - сотрудничать с предприя- тиями региона из разных сфер.Совместно с ООО «Агрокомплекс «Волжский» наши селекционеры выводят сорта томатов и баклажанов с целью обеспечить семенами местных сельхозпроизводителей. Вместе с ООО «ПК «Хлебнаш» организуем лабораторию брожения пива и кваса, где будем отрабатывать новые технологии производства этих продуктов. В планах создание мини-сыроварни совместно с ООО «Любимый город». При создании этих цехов фактических затрат университет не понесет: все оборудование нам предоставят партнеры.Вуз участвует в конкурсе Минобразования с проектом инжинирингового центра, который будет разрабатывать систему распознавания рыб. Рассчитываем получить финансирование в размере 100 млн руб. на проведение научных работ. Если проект будет реализован, то регион получит базу для обучения студентов и представителей рыбной отрасли.В этом году был создан НИИ перспективных исследований и инноваций в АПК, куда входят 5 селекционно-семеноводческих и 8 технологических центров. Исследователи вуза получили патент на сорт хлопчатника, наладили первичное семеноводство ячменя и сои, планируем передать в Госсортоиспытание несколько сортов пшеницы, ячменя, сои и нута, осуществили подробные генетические исследования томатов, проводят исследования в области рационального природопользования.В 2020 году подано 90 заявок и получено 85 патентов, проведено 7 научных конференций международного и регионального уровня. Вуз принимает активное участие в значимых региональных проектах.В ногу со временем- Как будет развиваться образовательный процесс?- Только в этом году пролицензированы две программы среднего профессионального образования: «Информатика и программирование», «Ремонт и обслуживание сельхозтехники» - и две программы магистратуры: «Экология и природопользование», «Переработка продукции растительного происхождения». В планах лицензировать программы среднего образования «Фармация» и «Зоотехния», магистратуры - «Ветсанэкспертиза», «Водные биоресурсы и аквакультура», «Инноватика». Это перспектива уже будущего года. Будем отслеживать потребности работодателей региона и подстраивать под них образовательные программы.- В этом году вы обновили парк сельхозтехники?- Это стало возможно благодаря целевой субсидии Минсельхоза и региональному гранту на обучение по специальностям СПО: приобрели оборотный плуг и оснастили автоматизированные рабочие места педагогов. По заказу иранской компании «Хади» мы проводим технические испытания их техники.- Какие запланированы работы по благоустройству территории?- Этим летом мы провели реконструкцию стадиона. В 2021 году перед университетом появится новая интерактивная зона с малыми архитектурными формами, интерактивными панелями, дорожками и бесплатным вай-фаем. Продолжим работы по созданию дендропарка.Анастасия Кувшинова.Реклама