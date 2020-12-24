- Алла Эдуардовна, расскажите об особенностях 2020 года в сфере образования. Какие тренды в высшем образовании будут актуальны в следующем году?- Безусловно, самой обсуждаемой тенденцией уходящего года стоит назвать цифровизацию образования. Сюда относится применение онлайн-технологий в образовательном процессе, переоценка значимости «гибких навыков», означающих развитие креативности мышления, умение работать в команде, брать на себя ответственность. Цифровизация образования - это комплексный процесс, связанный с изменением методологии, подходов к обучению, но уже сегодня можно выделить некоторые преимущества. Так, в связи с закрытием границ из-за пандемии большинству студентов пришлось отказаться от участия в программе академической мобильности. Однако с помощью дистанционных технологий и нашей договоренности с вузами-партнерами у студентов ВолГУ появилась уникальная возможность пройти виртуальную семестровую стажировку. Находясь в Волгограде, можно прослушать курс лекций профессоров французского Университета Париж-Сорбонна, Евразийского национального университета им. Гумилева или стать участником конференции, организуемой греческим Университетом «Пантеон». Говоря о будущем, полагаю, что адаптивность при условии сохранения высокого уровня образования станет главной характеристикой университета в ближайшие годы. Еще два глобальных тренда - интернационализация и персонализация образовательной траектории обучающегося, предполагающая выбор дисциплин из разных областей знаний. Реализуется образовательная программа полностью на английском языке. В следующем году запланировано открытие новых англоязычных программ и прохождение международной аккредитации. Принимая во внимание вызовы времени, ВолГУ остается классическим университетом, ставящим перед собой задачу гармоничного развития всех способностей обучающегося с сохранением принципов академической свободы, критического мышления и политической нейтральности. Как отмечал Вильгельм фон Гумбольдт, главное - научить учиться. В качестве рекомендации абитуриентам замечу, что возможностей для получения востребованной профессии как в нашей стране, так и в нашем регионе очень много, все зависит лишь от приложенных усилий. Поэтому советую сделать выбор в пользу специальности, которая и находит отклик в сердце.- В этом году исполнилось 40 лет с момента основания Волгоградского государственного университета. С какими итогами вуз подошел к юбилею?- За четыре десятка лет - а это небольшой срок для вуза - наш университет вырос в центр технологического, инновационного и социального развития региона, центр притяжения молодых умов и талантов, объединяющий обучающихся не только из Волгоградской области, России, но и более чем 40 стран мира - Германии, Франции, Бельгии, Чехии, Китая и других. Если ссылаться на международные и национальные рейтинги, то можно отметить положительную динамику развития, свидетельствующую о слаженной работе команды наших сотрудников и преподавателей. В рейтинге 100 лучших вузов России RAEX-100 ВолГУ занял 67-ю позицию, опередив как другие вузы региона, так и ряд столичных университетов. Экспертами оценивались условия для получения качественного образования, уровень востребованности выпускников среди работодателей и показатели научно-исследовательской деятельности. В системе высшего образования ВолГУ отличает два уникальных направления подготовки в ЮФО («Наукоемкие технологии и экономика инноваций», «Судебная и прокурорская деятельность») и 63 уникальных направления подготовки для Волгоградской области. При этом 15 программ входят в число лидеров всероссийского проекта «Лучшие образовательные программы инновационной России». Наши студенты ежегодно становятся победителями олимпиад и всероссийских конкурсов. Из последних достижений: шестеро студентов ВолГУ вышли в полуфинал Всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй», а один из них, Максим Монастырев, стал серебряным призером, двое аспирантов стали лауреатами стипендии имени В. А. Туманова, получив два из пяти номинированных стипендий. Во всемирном рейтинге Webometrics, оценивающем академическое превосходство и открытость вуза мировому сообществу, ВолГУ вошел в топ 50 из 1100 российских университетов. Наиболее высокую оценку университет получил по качеству контента с точки зрения его уникальности и цитируемости на внешних ресурсах. Исследования ученых ВолГУ носят не только теоретический, но все больше прикладной характер и находятся в свободном доступе. Например, одна из последних разработок инженеров Инжинирингового центра ВолГУ «ТелеНово» - устройство для контроля усталости водителя транспортного средства. Презентация разработки состоялась в рамках выставки высоких технологий China Hi-TechFair и вызвала интерес зарубежных инвестиционных компаний.- По прогнозам экспертов, на смену рейтингам, сфокусированным на исследовательской деятельности университетов, их репутации и глобальной ориентированности, придут рейтинги, пытающиеся оценить уровень инклюзивности вузов, их воздействие на окружающую среду, со-циальные аспекты их деятельности. Какой вклад вносит ВолГУ в развитие общества?- Я уверена, что «третья миссия» университета заключается в прогнозировании внешних трендов и профессиональной подготовке молодых людей, чтобы они смогли успешно реализоваться в условиях нового времени. Сегодня ВолГУ открыт городу и его жителям. На базе университета действуют центр развития детей - Дом научной коллаборации им. З. В. Ермольевой, пространство коллективной работы «Точка кипения», Инжиниринговый центр «ТелеНово», Волонтерский центр «Прорыв». В условиях пандемии коронавируса многие наши студенты оказывали помощь пожилым людям и медикам в рамках акции взаимопомощи #МыВМЕСТЕ, пятеро активистов ВолГУ были отмечены памятной медалью имени Президента РФ «За бескорыстный вклад». Студенты-лингвисты принимали участие в волонтерском проекте «Переводчики на карантине», в рамках которого осуществляется перевод медицинских текстов, актуальных для преодоления пандемии.ВолГУ есть чем гордиться и в направлении экологии. Вуз лидирует по показателям экологического образования и осознанному потреблению в регионе. В последние годы предпринята работа по созданию на территории университета прекрасного зеленого парка, уже обустроена велопарковка, что позволяет желающим добираться на экологическом транспорте. По версии глобального рейтинга экологичности вузов UI GreenMetric World University Ranking, ВолГУ занял 17-е место в списке самых зеленых университетов России, а в мировой таблице рейтинга вошел в топ-500. Мы будем продолжать озеленение кампуса, что наверняка оценят как студенты ВолГУ, так и жители Советского района.Наше время отмечено быстрой сменой требований, предъявляемых к работнику при трудоустройстве. Требуется постоянно расширять и улучшать свои компетенции, в том числе в области цифровой экономики. ВолГУ - единственный вуз в регионе, получивший финансирование из федерального бюджета на осуществление двух проектов по реализации программ непрерывного образования «Инновационные технологии непрерывного образования» и «Непрерывная траектория интеллектуального и профессионального развития общества» в рамках федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование». Волгоградцы могут бесплатно повысить свою квалификацию по направлениям «IT-технологии в цифровой образовательной среде», «Бренд-менеджмент» и многим другим. Я считаю, что это отличная возможность получения образования в течение всей жизни.- Что пожелаете нашим читателям в преддверии Нового года?- Желаю всем волгоградцам здоровья, семейного благополучия, побольше поводов для радости и поменьше невз-год. Молодым людям, находящимся перед очень ответственным выбором в своей жизни, желаю хорошо сдать ЕГЭ с результатами не ниже тех, которые они заслуживают, и реализовать свою мечту, поступив на выбранную образовательную программу!Беседовала Ирина Симонова.Реклама