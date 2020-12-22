Дни открытых дверей Абсолютно Новой SKODA OCTAVIA в Волга-Раст-Октава

Фото: Волга-Раст
В эти дни каждый имел возможность познакомиться с Новой ŠKODA OCTAVIA в формате индивидуальной презентации, а также первым пройти тест-драйв и оценить все преимущества автомобиля! А после прохождения тест-драйва каждого участника ждал вкусный комплимент в виде индивидуального ланч-бокса, а также подарок - аксессуар от ŠKODA.
Фото: Волга-Раст
Для всех посетителей были предусмотрены прохладительные и горячие напитки с использованием индивидуальной упаковки.
Поделиться частичкой своего тепла с родными и близкими каждый мог с помощью «Почты Заботы», отправив пожелания или свое семейное фото, сделанное с помощью моментальной печати.
Фото: Волга-Раст
Для маленьких гостей мероприятия была отведена отдельная территория, на которой работал весёлый аниматор и проходили интересные конкурсы. Каждый ребенок получил в подарок индивидуальный набор для творчества и сладкий леденец.
Фото: Волга-Раст
Фото: Волга-Раст
А самые активные участники смогли пройти тест-драйв на детских машинках ŠKODA, пополнив свои знания в области дорожного движения, и получили первое в своей жизни водительское удостоверение.
Фото: Волга-Раст
Партнеры мероприятия:
Для гостей были подготовлены специальные фотозоны с зеркальными элементами. А также проводились тематические мастер-классы, на которых дети и их родители создавали уникальные картинки своими руками.
Фото: Волга-Раст
Фото: Волга-Раст
Фото: Волга-Раст
Этот автомобиль стоит один раз увидеть, чтобы понять насколько он продуман и инновационен. Пройдите тест-драйв и никакие слова уже не будут нужны! Записаться на тест-драйв можно на сайте или по тел.:(8442)55-23-55.
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