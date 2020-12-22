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ТМК продемонстрировала результаты модернизации Волжского трубного завода губернатору Волгоградской области

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) продемонстрировала губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову современные производственные мощности Волжского трубного завода (ВТЗ)
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Фото: Эдуард Пальгунов

Фото: Эдуард Пальгунов

В ходе рабочего визита глава региона обсудил с генеральным директором ТМК Игорем Корытько и управляющим директором ВТЗ Сергеем Четвериковым модернизацию производства и работы по созданию на предприятии комфортной и безопасной производственной среды.

Гости посетили трубопрессовый цех №2 (ТПЦ-2), где в 2020 году завершен первый этап технического перевооружения производства труб – модернизация участка приемки и подготовки трубной заготовки к горячему прокату труб (УППЗ). На УППЗ установлено и введено в эксплуатацию новое оборудование для порезки, сверления и обработки торцов заготовок. Наряду с обновлением производства на ВТЗ реализуется программа «Среда обитания», в рамках которой в цехах и подразделениях создается максимально комфортное и безопасное пространство. В частности, гости посетили новое современное здание одной из заводских проходных. Всего до конца 2021 года планируется построить восемь современных контрольно-пропускных пунктов. В настоящее время три из них уже введены в эксплуатацию.

«Несмотря на пандемию и сложные условия, промышленность Волгоградской области уверенно выполняет задачи, которые перед ней стоят. В этом году Волжский трубный завод отметил свое 50-летие. И он продолжает развиваться, создавать новые производства, модернизирует линии — шаг за шагом реализует ряд очень серьезных проектов для производства востребованной на мировом рынке продукции, аналогов которой нет», – сказал Андрей Бочаров.

Фото: Эдуард Пальгунов

Фото: Эдуард Пальгунов

«ТМК инвестирует в развитие производственных мощностей, чтобы нарастить долю высокотехнологичной продукции. На ВТЗ мы реализуем масштабный инвестиционный проект, который позволит предприятию увеличить объем производства труб из нержавеющих и труднодеформируемых марок стали практически в 2 раза. Инвестиции в модернизацию цеха составят более 2 млрд рублей и окупятся не только за счет повышения производительности, но и благодаря снижению расхода металла и переходу на непрерывнолитую заготовку собственного производства», – отметил Игорь Корытько.

«Освоение производства непрерывнолитой заготовки из нержавеющих марок стали и технологии проката труб из этой заготовки стало для коллектива ВТЗ одним из значимых событий уходящего года. Это, действительно, прорыв, и очень символично, что наши технологи и производственники реализовали его в год 50-летия завода. Управляющая компания на следующий год запланировала и другие серьезные инвестиционные программы развития предприятия», – подчеркнул Сергей Четвериков.

Трубопрессовый цех №2 был введен в эксплуатацию в 1987 году. В нем производят горячепрессованные трубы из углеродистых и легированных (в том числе нержавеющих) марок стали, а также из труднодеформируемых сплавов для энергетической, химической, нефтехимической и фармацевтической промышленности.

БИЗНЕС-ПРЕСС

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