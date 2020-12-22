Дополнительное образование можно получить по инновационным программам

Фото: ВолГУ

Приобрести абсолютно новые компетенции за короткое время помогают в Волгоградском государственном университете. Здесь проходит обучение слушателей по инновационным программам непрерывного образования. Это курсы для тех, у кого уже есть работа и тех, кто находится в ее активном поиске. Об этом рассказали в госуниверситете.

Занятия проводятся в рамках нацпроекта «Образование». В 2020 году ВолГУ получил средства из федерального бюджета в соответствии с решением бюджетной комиссии Минобрнауки РФ на реализацию в регионе программы «Инновационные технологии непрерывного образования».

Желающие получить дополнительные знания могли подать заявку на сайте вуза. Обучение по профессиональным программам повышения квалификации проходит совершенно бесплатно в дистанционной форме. Каждая из программ рассчитана на 72 часа. По окончании обучения слушателям выдаются удостоверения о повышении квалификации. Видеоуроки и лекции подготовили профессора и доценты ВолГУ, а также опытные специалисты-практики.

Программы могут представлять особый интерес для педагогов, социальных работников, сотрудников промышленных предприятий, высокотехнологичных производств, организаций реального сектора экономики, значимых для Волгоградской области. При этом вне зависимости от возраста слушателей.

К примеру, доппрограмма «Управление процессом профилактики профессионального выгорания» (Руководитель – Н. А. Скобелина) дает представление о том, как распознать синдром «эмоционального выгорания» специалистов социальной и производственной сферы. Во время занятий их научат, какие принять меры по профилактике, как помочь себе и коллегам.

– В век новых информационных технологий, многозадачности, жесткой конкуренции, специалист в любой сфере деятельности как личность испытывает огромные физические, интеллектуальные и эмоциональные нагрузки. Он непрерывно находится в состоянии стресса. Именно переживаемые человеком эмоции являются «лакмусовой бумажкой» его состояния и демонстрируют его самочувствие в том числе и для окружающих. Умение наблюдать за своим эмоциональным состоянием, саморегуляция может помочь человеку защитить себя от истощения. Или, как сегодня это называется – избежать синдрома эмоционального выгорания, – рассказала руководитель доктор социологических наук, зав. каф. социологии и социальных технологий Н. А. Скобелина.

Библиотека ВолГУ. Фото: ВолГУ

Слушатели не раз отмечали, что саморегуляция им жизненно необходима после трудного рабочего дня или в ситуации, связанной с эмоциональной нестабильностью (конфликтом, изучением чего-то нового, решением большого количества задач в короткие сроки). Подобные курсы могут стать для человека дополнительным стимулом к формированию культуры здорового образа жизни и формированию алгоритмов жизнесберегающего поведения.

Повышение педагогической компетенции, в том числе в цифровой сфере – одна из ключевых задач нацпроекта «Образование», которые реализуется в нашей стране и рассчитан до 2024 года.

Работа ведется по четырем направлениям. Это обновление содержания «Образования», создание современной инфраструктуры, подготовка и повышение квалификации кадров, а также создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферой.

Решение первой задачи достигается в том числе, через модернизацию профессионального образования. В этом помогает федеральный проект «Новые возможности для каждого». Вузы получают гранты на программы непрерывного образования. Это дает возможность человеку любого возраста и в удобное для него время подобрать себе нужный курс и повысить квалификацию, а работодателям затем станет легче найти специалиста с необходимыми навыками.

Кроме того, в рамках программ особое внимание уделяется подготовке научно-педагогических работников и сотрудников организаций.

Ирина Шабанова.

Оплата производится за счет средств субсидии из федерального бюджета на реализацию программы «Инновационные технологии непрерывного образования».