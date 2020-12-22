ВТБ: россияне в 7 раз увеличили объем предновогодних интернет-заказов

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Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. Среди самых популярных предновогодних трат доля интернет-заказов составляет порядка 15%, а в отдельных сегментах достигает половины.

Средний чек на предновогодний шопинг в декабре пока сохраняется на уровне прошлого года и составляет примерно 5 тыс. рублей. Чаще всего россияне выбирают подарки в магазинах электроники и косметики, реже – кожаные изделия (сумочки, портмоне и чемоданы).

Электроника и гаджеты находятся на первом месте в рейтинге подарков на Новый год. В торговых сетях, находящихся на эквайринговом обслуживании ВТБ, на приобретение гаджетов для себя и близких россияне потратили за две недели месяца более 15 млрд рублей – приблизительно столько же, сколько годом ранее. Средняя сумма покупки составила 7 тыс. рублей – на 11% больше прошлогоднего показателя, доля онлайн-заказов достигает 14%.

На косметику и парфюмерию потрачено свыше 1,1 млрд рублей – на 16% больше, чем в прошлом декабре. Пока клиенты отдают предпочтение более бюджетным товарам – средний чек в этой категории снизился до 2 тыс. рублей. Растет доля заказов через интернет, сегодня онлайн-приобретается уже каждый десятый товар данной категории.

Резкий рост спроса отмечен на ювелирные изделия. Граждане израсходовали почти 1 млрд рублей в магазинах украшений, на 20% больше, чем в декабре 2019 года. Средняя сумма покупки здесь самая высокая – почти 15 тыс. рублей. Данный сегмент остается классическим с точки зрения формата шопинга, и через интернет здесь приобретается не более 1% товаров.

Непосредственно в магазины подарков за новогодними сувенирами россияне пока обращаются на 14% чаще, чем годом ранее, и тратят в них на 18% больше – около 0,5 млрд рублей. Данная категория – самая популярная с точки зрения дистанционных заказов: свыше 40% покупок совершаются через интернет. Средняя сумма покупки составляет около 2 тыс. рублей.

Не слишком популярными в этом году, судя по объемам покупок, могут стать изделия из кожи и товары для путешествий. Траты на сумочки, портмоне и чемоданы за две недели декабря составили около 150 млн рублей, средний чек в этой категории превышает 3 тыс. рублей. Также, как и в сегменте ювелирных украшений, чемоданы и сумочки россияне предпочитают в абсолютном большинстве случаев выбирать лично в точках продаж.

«Перед праздниками выручка интернет-магазинов взлетела: общий оборот электронной коммерции вырос за год в 7,5 раз, а доля интернет-покупок достигает 15% от общего объема трат, в отдельных категориях – до 40%. Россияне стремятся порадовать своих родных и близких в конце непростого 2020 года, но из-за напряженной санитарной ситуации выбирают более удобный и безопасный формат шопинга. Мы видим, что в третьей декаде декабря спрос на интернет-покупки только увеличивается, так что следует не откладывать свой заказ, чтобы успеть получить подарок до Нового года», - советует Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ.

Справка:

Полученные данные основаны на статистике эквайринговых терминалов ВТБ, установленных в розничных магазинах России, а также на площадках электронной коммерции. Для расчета динамики оборота в 2020 году к 2019 году использовалась сопоставимая база торговых точек и площадок онлайн-торговли.