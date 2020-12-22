Тестирование на коронавирус и любые анализы в Волгограде можно сделать в ЦКДЛ

Фото: ЦКДЛ

Лаборатория под брендом ЦКДЛ объединяет три современных высокотехнологичных лаборатории и восемь пунктов взятия биоматериала в разных районах города от Спартановки до Красноармейского. В январе 2021 года откроются еще два. Здесь можно сдать практически все анализы, которые только можно себе представить – более 1500 исследований, включая востребованные сейчас тесты на коронавирус COVID-19. Лабораторию отличают доступные цены, высокие скорость и качество исследований.

Большинство исследованиий в ЦКДЛ полностью автоматизированы. Порядка 80% из них производится на трековой линии. Это дает стабильное качество и максимальную точность исследований, практически исключая влияние человеческого фактора в лабораторной диагностике, - отмечает главврач Олег Королев.

Фото: ЦКДЛ

ЦКДЛ - государственная централизованная клинико-диагностическая лаборатория, созданная на основе механизмов государственно-частного партнерства. Именно в лаборатории ЦКДЛ направляют все анализы, которые волгоградцы и жители области сдают в поликлиниках. Высокотехнологичные исследования здесь проводят бесплатно по направлению от лечащего врача поликлиники. Лаборатория работает как по системе ОМС, так и на коммерческой основе. В период пандемии коронавируса в ЦКДЛ можно без проблем и проволочек пройти обследование по любым направлениям.

ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС В ВОЛГОГРАДЕ БЫСТРО И НЕДОРОГО

Очень много вопросов сегодня возникает у волгоградцев о тестировании на COVID-19. Для первичной диагностики в ЦКДЛ используют экспресс-тест на антиген и ПЦР-тест на коронавирус.

Фото: ЦКДЛ

Экспресс-тестирование на коронавирус в ЦКДЛ делают всего за 30 минут. Это иммунохроматографический метод исследования на антиген вируса, вызывающего COVID-19. Тест высокоспецифичный, то есть реагирует только на ковид и практически не дает погрешности. До конца 2020 года стоимость теста - 1800 рублей.

Фото: ЦКДЛ

Также в ЦКДЛ проводят ПЦР-тест на коронавирус. В этом случае частички вируса обнаруживаются непосредственно в содержимом мазка из носоглотки и ротоглотки. Результат готов в течение 24 часов. С 1 декабря по 31 декабря 2020 года жители Волгограда могут сделать ПЦР-исследование на коронавирус в ЦКДЛ по специальной цене – всего 1200 рублей (+125 рублей за взятие мазка). Это минимальная стоимость в Волгограде на сегодня.

Фото: ЦКДЛ

- Эти тесты наиболее информативны для первичной диагностики. Они могут выявить коронавирус еще до начала клинических проявлений. Бывает, человек чувствует себя здоровым и сомневается в результате, при этом через 3-5 дней у него появляются первые симптомы, - поясняет Олег Королев.

ТЕСТ НА АНТИТЕЛА – ДЛЯ ТЕХ, КТО УЖЕ ПЕРЕБОЛЕЛ КОРОНАВИРУСОМ

Когда люди уже переболели, им интересно оценить состояние организма. Да и после пневмонии хочется узнать, а был ли коронавирус? Для оценки состояния специфического иммунитета в ЦКДЛ проводят тест на антитела - иммуноглобулин G (IgG).

- Антитела IgG вырабатываются в конце заболевания и характеризуют именно наличие специфического иммунитета к вирусу. Для динамического наблюдения можно сдать количественный анализ несколько раз, , через две-три недели, чтобы оценить в каком состоянии находится иммунитет, - отмечает Олег Королев. - Тесты на иммуноглобулины позволяет оценить стадию заболевания Если иммуноглобулин M есть, а иммуноглобулина G нет, это значит, что острая стадия только началась. В разгаре заболевания появляется IgG, и когда уже остается только он – это значит, что человек уже переболел и у него есть специфический иммунитет. Но ставить диагноз должен все же врач.

Фото: ЦКДЛ

В ЦКДЛ в декабре 2020 года стоимость качественного анализа на антитела IgM или IgG составляет 800 рублей. IgM + IgG – 1500 рублей. IgG количественный – 1200 рублей. С 21го декабря стартует акция на IgM + IgG (суммарный). Стоимость теста составит 450 рублей. Плюс взятие крови на анализ обойдется в 90 рублей.

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗМА

В январе 2021 года в ЦКДЛ запустят комплексные программы исследований, которые помогут оценить состояние основных систем организма, которые подвергаются наибольшим рискам при заболевании коронавирусом. Можно будет выяснить состояние сердечно-сосудистой, пищеварительной, иммунной и других систем.

Фото: ЦКДЛ

- После заболевания нужно сдавать иммуноглобулин IgG, контролировать свертываемость крови, на которую ковид оказывает серьезное влияние. Лекарства от коронавируса достаточно агрессивные и часто вызывают токсический гепатит, поэтому нужно следить за состоянием печени и поджелудочной железы, - подчеркивает Олег Королев. - Все это должно происходить под контролем врача. Поэтому мы думаем организовать прием терапевта, который бы консультировал по результатам исследований.Сейчас в Волгограде началась массовая вакцинация от коронавируса. Для тех, кто уже сделал прививку, к февралю тоже запустят специальные предложения.Особо отметим, что перед вакцинацией обязательно нужно проверить наличие igG, потому что если проведение вакцинации людям, у которых есть специфичксий иммунитет, может быть чревато тяжкими осложнениями.

В ЛАБОРАТОРИИ БЕЗОПАСНЕЙ, ЧЕМ В МАГАЗИНЕ

Многие волгоградцы сейчас боятся лишний раз посещать медучреждения. Но в этом плане в лабораториях ЦКДЛ куда безопасней, чем в том же магазине или автобусе. Принимают здесь только пациентов без симптомов. Максимальное внимание уделяют санитарно-эпидемиологической обработке и дезинфекции, регулярно проветривают помещения, используют средства защиты, а сотрудников тестируют каждую неделю, чтобы уберечь и их, и пациентов.

- К нам ходить безопасно. Мы ценим наших пациентов, заботимся о них, - говорит главврач лаборатории Олег Королев. - Мы ждем всех, кому нужно пройти обследование, кто хочет оценить состояние своего организма. И я надеюсь, что мы для жителей Волгограда и близлежащих районов области обеспечили отличные условия. Они могут обследоваться в комфорте и по хорошим ценам. К тому же для пенсионеров и льготных категорий у нас есть социальная скидка 10%.

Где сдать анализы в ЦКДЛ Волгограда:

- пр. Героев Сталинграда, 18

- ул. 64-й Армии, 125

- ул. Академическая, 9

- ул. Коммунистическая, 34

- ул. Кубанская, 17

- пр. Металлургов, 7

- ул. Хользунова, 40

- ул. Николая Отрады, 17

Справочная служба для пациентов - (8442) 340-360.

Сайт: ckdl-lab.ru

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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.