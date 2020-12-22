Смотрим комедии, выбрасываем старое, завершаем дела: как волгоградцам встретить Новый год в пандемию

Как встретить Новый год в пандемию? Читайте советы психолога. Фото: архив КП.

Новый год на носу, а с ним - суета, куча планов и сотни дел. Да, пандемия сильно изменила нашу привычную жизнь, но от этого праздника хочется еще больше. Он кажется каким-то особенным. Вместе с этим под конец любого года, особенно «коронавирусного», каждый чувствует переутомление. Как не поймать нервный срыв и встретить праздник во всеоружии? Это «Комсомолка» узнала у клинического психолога Михаила Авдеева.

СОЗДАЕМ ПРЕДПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ

- Михаил, под конец года у каждого накапливается усталость. Даже если год был хорошим и радостным. Но сегодня люди столкнулись еще и с пандемией. Как это отразилось на нас с психологической точки зрения?

- Новый год, пожалуй, самый любимый праздник у россиян. Если вы не на боевом посту или дежурстве, то наверняка, каждый год празднуете. 2020-й был непростым, а для некоторых и трагическим. Болезнь и смерть близких, сокращения, увольнения, удаленная работа, ограничения – пандемия в той или иной мере затронула каждого из нас. Можно сказать, мы все получили коллективный стресс. Неудивительно, что к концу года многие чувствуют себя измученными и уставшими, а у кого-то и вовсе силы иссякли. Но чтобы справить Новый год, хорошо было бы почувствовать предпраздничное настроение.

- О настроении. Многие вынуждены сидеть дома. Кто-то без работы, другие трудятся и учатся удаленно. Как сохранить или создать новогоднее настроение?

- Способов, на самом деле, очень много. Самое простое – украсить квартиру или дом новогодней атрибутикой. Берем ящик с новогодними игрушками и превращаем пространство вокруг себя в новогоднюю сказку. Нужно смотреть тематические фильмы. Для многих комедии Гайдая ассоциируются с Новым годом. Можно их посмотреть сейчас в интернете и потом еще после праздника, благо они никогда не надоедают. Для создания предновогоднего настроения советую отличные зарубежные фильмы и мультфильмы на новогоднюю тематику, например, «Полярный экспресс», «Рождественская история», «Один дома» и т.д.

- Как ни крути, елку наряжать придется. Впереди – подготовка к Новому году. Как избежать переутомления, какие мысли помогут это сделать?

- Ценность Нового года как раз и заключается в том, что в этот праздник человек подводит некоторую черту, своего рода промежуточный финиш и это дает некоторое обновление, очищение и силы идти дальше. Человек задумывается о том, что оставить в прошлом, а что взять с собой в будущее. Мы анализируем и пытаемся осознать, что в этот промежуток времени (целый год) с нами происходило и почему, как мы справлялись с трудностями, какие цели были достигнуты, а какие все еще маячат на горизонте.

Но самое главное, праздник дает нам новую надежду, что следующий год обязательно будет лучше предыдущего. Что какая-то часть невзгод останется в старом году и уже не постучится к нам в дверь, а если и постучится, то нам хватит сил и опыта эти невзгоды преодолеть. Надежда на то, что 2021-й принесет много новых открытий, свершений и радостей. И тогда, слезы, печаль и отчаяние сменятся на радость, веселье и веру в то, что как бы тяжело не было, мы все преодолеем.

ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ СТАРОГО И ЗАВЕРШАЕМ ДЕЛА

- А что делать, если ничего не хочется делать? Ни елку наряжать, ни готовить оливье? Как избавиться от хандры и обзавестись праздничным настроем?

- Советую все старые вещи оставить в старом году. Здесь работает всем известный закон – чтобы появилось что-то новое, нужно избавиться от чего-то старого, так сказать освободить место. Соберите, рассортируйте и разложите по законным местам всё то, что лежит на виду. Если среди функциональных вещей вы найдёте игрушки, которыми дети давно не играют, сломанные вещи, ждущие ремонта, коробочки со всякой мелочью «авось пригодится», сразу решайте, что с ними делать, не засовывайте в шкаф про запас. Вещи не обязательно выбрасывать, их можно отдать или даже продать. Главное собрать их в одну кучу и не дать вновь расползтись по шкафам и полкам. Разберите свой гардероб, все неактуальные вещи можно отнести в церковь или кому-то отдать. Загляните в нишу, вычистите ее, выкиньте весь тот хлам, которым уже точно никогда не будете пользоваться. Кстати, в нише, вы, скорее всего, найдете пакет или ящик с новогодними игрушками, его пока отложите в сторону.

Также советую навести порядок в виртуальном пространстве. Справиться с копившимися годами компьютерными завалами за один присест не сможет даже супергерой. Вы можете разбить наведение порядка на 3-4 дня. Разберите электронную почту, наведите порядок в закладках браузера и почистите рабочий стол.

В генеральной уборке, помимо того, что вы избавляетесь от хлама, есть еще один плюс – это трудотерапия. А ничто не позволяет лучше справиться с хандрой, утомлением и надоедливыми депрессивными мыслями, как трудотерапия.

- Новый год – всего одна ночь, а дальше – праздники. Как не сойти с ума и чем себя занять горожанам в условиях, когда развлечений стало гораздо меньше?

- Можно воспользоваться вышеуказанными советами. На каникулах было бы неплохо завершить старые дела. Это займет время и голову. Говоря простым языком, когда мы думаем о каком-то деле, в нашем мозгу возникает очаг возбуждения. И чем больше у нас остается незавершенных дел, тем больше этих очагов появляется. В итоге, как нетрудно догадаться, это может привести к перенапряжению и как следствие, к возникновению тревожно-депрессивной симптоматики. Получить работу мечты или выплатить только что взятую ипотеку не получится, но постарайтесь завершить как можно больше мелких дел, которые не требуют больших затрат сил и времени.

- Как в целом пандемия отразилась на психике людей?

- Пандемия заставила многих из нас пересмотреть свои ценности. Например, для многих женатых мужчин, оказавшихся на удаленной работе, было открытием, что их жены, сидя с маленьким ребенком, а тем более несколькими детьми дома 7 дней в неделю 24 часа в сутки проделывают колоссальную работу. Мужчины это осознавшие, уже никогда не скажут, что домохозяйка - это не работа, и будут гораздо уважительнее относиться к труду своих жен.

Многие поняли, насколько хрупкая и порой непредсказуемая жизнь, что очень важна забота о здоровье и поддержка близких родственников пожилого возраста, которым сейчас особенно тяжело. Некоторые, совсем еще молодые люди поняли, что важно нести в этот мир заботу, любовь и добро и вступили в волонтерские движения для помощи тем, кому она сейчас особенно необходима. Все мы осознали, что просто прогуляться по парку, сходить в кино, насладиться театральным спектаклем, посидеть с друзьями в баре или ресторане, все это вещи, которые мы не особо-то ценили, а воспринимали, как должное, как само собой разумеющееся и думать не могли, что все это в одночасье может оказаться под запретом. Многие из нас обновили свои ценности, поменяли их местами в иерархии, обрели новые смыслы. Как это ни банально звучит, но беда нас сплотила, сделала нас сильнее, ответственное, мудрее.

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

Упражнение «Анализ уходящего года»

Возьмите лист бумаги и попробуйте честно ответить на следующие вопросы:

- Какие самые яркие впечатления были у меня в этом году? Может быть, стоит просмотреть все фотографии сделанные в этом году.

- Были ли у меня знакомства с новыми людьми? Что это за люди? Планирую ли я продолжать с ними общение дальше?

- Что я в этом году потерял, а что приобрел? Какие уроки усвоил?

- Как поменялись мои ценности и смыслы в этом году?

Упражнение «Хвала»

Выпишите на другой листок бумаги все ваши достижения за год, даже на первый взгляд незначительные и похвалите себя за них. Может быть, вы научились готовить новое блюдо, прочитали книгу или книги, продвинулись в освоении какого-либо хобби и т.д. Достижений должно быть не меньше 20, а они точно есть.