Новогодние представления и спектакли в Волгограде: елки для детей и взрослых 2020 – 2021

Детворе покажут любимые и новые сказки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Этот Новый 2021 года в Волгограде будет не таким обычно. Не будет шумных массовых гуляний, многие события пройдут онлайн, а остальные распределят по двум десяткам площадок по всему городу. Но в программе праздничных мероприятий концерты, елки для детей и спектакли, развлекательные программы и мастер-классы, выставки и квесты, а также салют в новогоднюю ночь у главной елки все же будут. Открыты театры, музеи, цирки, концертные залы и кинотеатры. Выбор за вами, главное соблюдать коронавирусную безопасность, как бы вы не решили провести предпраздничные дни и новогодние каникулы. А наш путеводитель подскажет, куда можно в конце декабря 2020 и на зимних каникулах 2021 в Волгограде.

ЕЛКА В ЦИРКЕ: «ДОБРАЯ ЗИМНЯЯ СКАЗКА»

В путешествие в новогоднюю сказку по страницам Волшебной книги волгоградцев приглашает цирк. Игги Фантазеров случайно перемешал все сказки, разрушен мистический Тотем, а Деда Мороза пленила злая волшебница. Артисты цирка вместе со зрителями непременно спасут праздник, и он получится по-настоящему ярким и веселым.

Волгоградский цирк, ул. Краснознаменская, 15, т. (8442) 33-45-74, билеты - circus-volgograd.ru. Билеты: 500 – 1500 руб. 26 и 27 декабря - все билеты по 700 рублей. Дети до 3-х лет – бесплатно без места.

26 декабря 2020 и 7 января 2021 в 16.00.

27, 31 декабря, 3,6,8, 10 января в 12.00.

2, 4, 5, 9 января в 12.00 и 16.00.

Елка в цирке. Фото: Госцирк

«НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА» В ШАПИТО

Артисты цирка династии Довгалюк приглашают детвору и их родителей повеселиться на праздниках в шапито. Главными на арене в новогоднюю неделю будут, конечно, Дед Мороз, Зимушка-Зима и Снегурочка. А помогать им будут умные и забавные животные.

Цирк-шапито, парковка ТРК «Мармелад», т. (8442) 50-20-21. С 3 по 10 января 2021 в 15.00. Билеты: от 500 руб. Детки до 4-х - бесплатно при наличии документа и без места. 0+

«ЗВУКИ ЗВЕЗД» В ПОДЗЕМЕЛЬЕ

«Старая Сарепта» приглашает на концерт музыкальных инструментов со всего мира. Вы услышите редкие музыкальные инструменты - поющие хрустальные чаши, космическую электрогитару, RAV Vast Drum, глюкофон, пимак, варган и многое другое. Концерт пройдет при свечах, да еще и в подземелье XVIII века.

Музей-заповедник «Старая Сарепта», ул. Изобильная, 10. Бронь билетов: (8442) 67-33-02. 26 декабря в 16.00 и в 18.00. Билеты: 300 руб. 12+

«САДКО»

Приключения Гусляра Садко из Великого Новгорода покажут в новом театрализованном представлении хореографический ансамбль «Улыбка» и ансамбль танца «Юг России» Волгоградской областной детской филармонии. Садко ждут встреча с царем морским в подводном царстве, хороводы с русалками, а зрителей - яркие голоса солистов, красивая хореография и действительно сказочное представление.

Дом офицеров, пр. Ленина, 31. Т. (8442) 96-68-56. 27 декабря, 4 и 5 января в 11.00. Билеты: 250 – 500 руб. 0+

"Садко". Фото: ВОДФ.

«В ПОИСКАХ СНЕГУРОЧКИ» И «ЩЕЛКУНЧИК»

В Царицынской опере детям покажут музыкальную сказку «В поисках Снегурочки». Загадочная история начинается с пропажи льдинки. Герои отправятся в приключения, чтобы помешать злым волшебникам воплотить свои коварные планы и, конечно, позовут на помощь зрителей. И тогда Новый год обязательно будет.

А в канун Нового года, вечером 30 и 31 декабря в Царицынской опере – самый новогодний балет в мире «Щелкунчик».

Царицынская опера, пр. Ленина, 97, т.: (8442) 26-79-94; 26-79-98; 8-988-007-88-30, билеты онлайн - tzaropera.ru.

«В поисках Снегурочки»: 26, 27, 31 декабря 2020, 2, 6, 8 января 2021 в 11.00. 7 января в 11.00 и 14.00. Билеты: 200 – 600 руб.

«Щелкунчик»: 30 декабря в 18.30. 31 декабря в 17.00. Билеты: от 200 руб.

"Щелкунчик". Фото: Царицынская опера

«ЭТО ЧУДО - НОВЫЙ ГОД!»

Волгоградский планетарий приглашает на новогоднюю познавательную программу «Это чудо - Новый год!». Мальчик Ваня вместе с космической Феей пригласят в путешествие по странам мира. Гости узнают, как встречали Новый год на Руси, как его празднуют во Франции, Италии, Германии и в Америке, в жарких странах и в космосе.

Волгоградский планетарий, ул. Гагарина, 14, т. (8442) 24-18-80.

«Это чудо - Новый год!»: 23, 24, 25 декабря в 10.00. 26, 29, 30, 31 декабря в 12.00.

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»

В молодежном театре для детей на Новый год покажут знаменитую сказку Ганса Христиана Андерсена про Кая, Герду и Снежную королеву. Будет красиво и интересно.

Молодежный театр, Аллея Героев, 4, т.: (8442) 38-17-52, 8-995-407-17-52. Билеты онлайн на сайте molod-theatre.ru.

27 декабря в 12.00 и 15.00. 3 и 4 января в 11 и 14.00. Билеты: 250 руб. 6+

"Снежная королева" в ВМТ.

НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ, РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ДЗАЖ И «ОГНИ ОПЕРЕТТЫ»

В конце декабря Волгоградская филармония приглашает на сборный «Новогодний концерт». На сцену выйдут Оркестр русских народных инструментов и вокальные фольклорные коллективы. Волгоградский академический симфонический оркестр сначала подарит меломанам «Рождественский сувенир в джазовых тонах», в последние дни уходящего года зажжет «Огни оперетты».

А в новом году детей и их родителей приглашают весело провести новогодние праздники ансамбль «Странники» и солистки Мария Сергеева и Алевтина Егорова. В фойе ЦКЗ их ждет развлекательная программа для всей семьи и песни из любимых мультфильмов нескольких поколений.

ЦКЗ, наб. 62-й Армии, 4, т. (8442) 38-66-00, билеты онлайн - volgogradfilarmonia.ru. Билеты: от 200 руб

«Новогодний концерт» - 26 декабря в 17.00.

«Рождественский сувенир в джазовых тонах» - 27 декабря в 17.00.

«Огни оперетты» - 30 декабря в 18.30.

«Новогодняя карусель» - 4, 5, 6 и 7 января в 14.00.

«НЕЗНАЙКА И ЕГО ДРУЗЬЯ»

Казачий театр покажет детворе на каникулах премьеру спектакля «Незнайка и его друзья». Эта веселая история о приключениях фантазера и озорника понравится и родителям. Сказку поставил известный режиссер Алексей Серов.

Казачий театр, ул. Академическая, 3, т.: (8442) 94-93-68. Билеты онлайн на сайте kazachiy-theatre.ru.

2, 3, 4, 6, 7, 8 января 2021 в 11.00. Билеты: от 200 руб. 0+

«МОРОЗКО», «ЩЕЛКУНЧИК» И «ЧЕРНЫЙ АПЕЛЬСИН»

В ТЮЗе на каникулах ребятам покажут все самые любимые сказки, на которых выросло не одно поколение. А новый год театр откроет премьерой казачьего мюзикла «Родион и дочь султана».

Для взрослых - премьера спектакля «Черный апельсин» по пьесе современного драматурга Даны Сидерос. Спектакль пройдет под девизом: «Жизнь - комедия, ужастик, триллер». Так что в театре обещают: скучно точно не будет.

ТЮЗ, ул. Рабоче-Крестьянская, 42, т. (8442) 95-97-99, сайт tuz-volgograd.ru. Билеты: от 200 руб.

«Двенадцать месяцев» - 24 декабря в 10.00 и 16.00. 27 декабря в 10.00. 8 января в 11.00. 6+

«Морозко» - 26 декабря в 10.00 и 14.00. 10 января в 11.00. 0+

«Щелкунчик» - 30 декабря в 17.00. 9 января в 11.00. 6+

«Родион и дочь султана» - 2 января в 11.00 и 16.00. 6+

«По щучьему велению» - 6 января в 11.00. 0+

«Черный апельсин» - 25 декабря в 18.30. 12+

В ТЮЗе покажут добрые сказки. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

ТЕАТР КУКОЛ: «МЕДВЕДЬ, КОТОРЫЙ НЕ ВЕРИЛ В ДЕДА МОРОЗА»

Театр кукол покажет малышам добрую сказку о Медведе, который вдруг узнал, что зимой все отмечают Новый год. Веселая суматоха и музыка разбудили спящего в берлоге Михаила Потапыча. Он уверен, что Деда Мороза нет. Но праздник все равно будет.

Театр кукол, пр. Ленина, 15, т. 8-960-880-68-90, билеты онлайн puppetvlg.ru. Билеты: 350 – 400 руб.

25 декабря в 16.00. 26 декабря в 10.00, 12.00 и 16.00. 27 декабря в 10.00, 12.00, 14.00 и 16.00. 30 и 31 декабря 2020, 5 января 2021 в 10.00 и 12.00.

2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 и 10 января 2021 в 10.00, 12.00, 14.00

Важно! Вход - в перчатках и маске после температурного контроля. Рассадка – с соблюдением дистанции.

Программа обновляется и дополняется.