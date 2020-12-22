Спирт в канистрах и самодельное шампанское: в Волгограде накрыли цех, где разливали суррогат

В условиях антисанитарии производили водку и коньяк, виски и даже шампанское. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгограде накрыли очередную группу бутлегеров, которые организовали целый бизнес на производстве и продаже суррогата. Организовал этот подпольный алкоцех 53-летний уроженец республики Азербайджан. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в ГУ МВД по региону.

- Мужчина покупал партиями спирт и стеклотару, а разливали «паленку» в цеху, который организовали на территории частного дома в Ворошиловском районе Волгограда. В антисанитарных условиях здесь готовили не только водку, но и коньяк, и портвейн, и виски и даже шампанское. Сбывали суррогат в семь торговых точек в Краснооктябрьском районе, - сообщают в региональном Главке.

Подпольный цех азербайджанец устроил на территории своего частного дома. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сотрудники УЭБиПК провели 26 обысков в подпольном цеху, в домах, на арендованных складах, а также в гаражных боксах, которые использовали для хранения товара.

- Нашли у бутлегеров и приспособления для разлива и закупоривания бутылок, ёмкости для разведения суррогата, и соответствующую фурнитуру и черновые записи. Изъяли спирт в канистрах и ароматизаторы, 4719 бутылок водки, 132 бутылки с коньячной продукцией, свыше 150 литров алкосодержащих настоек на общую сумму почти миллион рублей. Кроме того, нашли более 1,5 тысяч пачек контрафактных сигарет, - перечисляют в полиции.

У бутлегеров изъяли "паленки" на сумму почти миллион рублей. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Следователи Главка уже завели уголовное дело по статье «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Организатор подпольного бизнеса уже во всем сознался. Мера пресечения избирается. - Решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки». Устанавливаются все лица, причастные к данной противозаконной деятельности, - добавляют в ГУ МВД по Волгоградской области.