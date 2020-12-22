В Волгограде построят четырехполосную дорогу к новостройкам на Семи Ветрах

Новая дорога соединит улицы Покрышкина и Хорошева. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Дзержинском районе Волгограда построят новую дорогу, которая соединит улицы Хорошева и Покрышкина. Пройдет она по улице Гамзатова. Сегодня мэрия выносит проект планировки и межевания территории под новую магистраль на общественное обсуждение.

В этом районе построили много новых высоток – ЖК «Чайка», «Галактика», «Снегири»… Кроме того, здесь находится Центр водных видов спорта и ледовый каток, а рядом строят еще стадион. Район густонаселенный, а вот с дорогами беда. Чтобы попасть к домам, людям приходится либо объезжать круг до бульвара 30-летия Победы, либо ехать по грунтовой дороге, которую сами же автомобилисты и накатали. Вот на ее месте и построят новую магистраль.

- Это будет четырехполосная дорога. Ширина каждой полосы - не менее 3,5 метра, а общая ширина магистрали – порядка 15 метров, - рассказывают «КП-Волгоград» в мэрии.

Проект планируют реализовать в два этапа. На первом этапе построят дорогу длиной 400 метров. Кроме того, сделают велодорожки и приведут в порядок прилегающую территорию. А на пересечении улицы Гамзатова и Хорошева установят новый светофор.

- На втором этапе построят боковой проезд (дублер улицы) со стороны жилой застройки по улице Гамзатова. Ее длина составит более 250 метров, а ширина – 6 метров. Вдоль магистрали сделают и пешеходный тротуар, - добавляют в администрации города.

Общественные обсуждения пройдут с 22 декабря 2020года по 25 января 2021 года.

Проект дороги будет выставлен на всеобщее обозрение в здании департамента по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда, которое расположено по адресу – улица Порт-Саида, 7а. Волгоградцы смогут не только ознакомиться с проектом, но и внести свои предложения и замечания.