Волгоградский ковид-диссидент судится за право носить вместо маски рыболовную сеть

Фото Волгоградского областного суда.

Волгоградский активист Станислав Терентьев дошел до Третьего апелляционного суда в Сочи, пытаясь доказать, что пандемия коронавируса - фикция, а требование носить маски нарушает его конституционные права. В знак протеста вместо медицинской маски он надевает на лицо сетку для лука или рыболовную сетку, и уверяет, что это такая же защита от «мнимого вируса», как и все остальные. А в суд он пришел с боксерскими перчатками на плече.

Фото Волгоградского областного суда.

Для таких, как Станислав Терентьев сегодня придумали новое имя – «ковид-диссидент». Он один из тех, кто упорно не верит в коронавирус. И, пока наши медики падают от усталости в ковидных госпиталях, а люди хоронят родных и близких, ковид-диссиденты игнорируют маски, а пандемию называют «массовой истерией». Станислав Терентьев пошел еще дальше: он в суде требует отменить постановление губернатора Волгоградской области «о введении режима повышенной готовности» и признать всеобщий заговор против человечества. Суд в Волгограде он проиграл, но пошел дальше и подал апелляцию.

- Уже была «корона» в 1918-м году, тогда сто миллионов людей убрали на тот свет, и штрафы такие же были. Вот тут на фотографиях и военные сидят в масках, - демонстрирует в суде Терентьев якобы копии дореволюционных газет, принесенных с собой в суд. - COVID-19 – это программа по истреблению человечества. Кто-то может смеяться над этим, а я уверяю, что это так и есть.

Волгоградец настаивает, что требования носить маску нарушает его конституционные права. В апелляционном суде он заявил, что его доводы напрасно не приняли в волгоградском суде, и надеется не только на отмену его решений, но и на том, что его требования все-таки будут удовлетворены.