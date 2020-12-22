Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 22 декабря: число новых заболевших снижается – плюс 270

Медленно, но пока число новых случаев ковида в регионе снижается. Фото: Иван МАКЕЕВ

Медленно, но коронавирус все же отступает из Волгоградской области. С каждым днем уменьшается число новых заболевших в регионе: так, 20 декабря было плюс 272 пациента, 21 декабря – плюс 268, сегодня, 22 декабря – плюс 270 новых случаев. Снижается и уровень смертности от COVID-19. За последние сутки смертельный диагноз «коронавирусная инфекция» установили у четырех умерших. Такие цифры «КП-Волгоград» предоставляют в ИЦК. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 22 декабря 2020 года.

Инфографика Яндекса.

Ситуация с коронавирусом в Волгоградской области в последние недели стабилизировалась. Регион покинул число «опасных» и находится уже на 22-м месте - в числе субъектов РФ с наименьшими темпами прироста за сутки. Однако, это вовсе не повод расслабляться. Как заявил вчера, 21 декабря, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, в новогодние праздничные дни эксперты прогнозируют всплеск числа новых заболевших. Поэтому уже дал указания усилить работу дежурных бригад в каникулярные дни и обеспечить запас медикаментов в больницах и аптеках на весь праздничный период.

В целом по России обстановка с ковидом еще сложная: есть регионы, где численность больных еще растет. Пугающими остаются пока и смертельные данные ковида. Так, за последние сутки смерть от коронавируса подтвердили у 561 россиянина. Четверо из них были жителями Волгоградской области. Всего с начала пандемии в регионе от COVID-19 умерли 413 волгоградцев. В России за весь период коронавируса умерло уже 51 912 человека.