Итоги XII Конкурса на лучшую научно-техническую разработку среди молодых работников и специалистов ООО «РИТЭК» подвели в Волгограде. Обладателем гран-при стал волгоградец Сергей Горемыкин. Ведущий специалист отдела инновационных технологий ООО «РИТЭК» (нефтегазодобывающее предприятие, входит в Группу «ЛУКОЙЛ») придумал, как повысить эффективность добычи трудноизвлекаемой нефти. Еще одно его предложение, направленное на применение нейронных сетей в нефтегазовой индустрии, было удостоено первого места в номинации «Метрология, автоматизация, ИТ и связь». Выпускник Волгоградского государственного технического университета уже 12 лет работает в ТЭК, а знания и активная жизненная позиция позволили ему ярко заявить о себе в РИТЭК, где он трудится всего несколько месяцев. Наградами победителю стали сертификат на обучение за счет предприятия и признание значимости его идей экспертами отрасли.РАЗРАБОТКИ – ПРИКЛАДНЫЕ, ЭМОЦИИ - НАСТОЯЩИЕФинал интеллектуального состязания, в котором приняли участие работники четырех территориально-производственных предприятий и аппарата управления инновационной компании, в этом году прошел в комбинированном формате. В связи с действующими ограничениями, направленными на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, были предприняты необходимые меры безопасности и предусмотрены разные формы защиты работ: очная, в центральном офисе в Волгограде, и заочная, с использованием видеоконференцсвязи. Применение цифровых технологий позволило даже в условиях действующих ограничений обеспечить эффект присутствия, выстроить эффективный диалог.Участников приветствовал генеральный директор ООО «РИТЭК» Ренат Нургалиев:- Традиционное мероприятие, направленное на поиск инноваций, раскрытие потенциала и поддержку инициатив наших сотрудников, мы проводим уже в 12-й раз. Приятно отметить, что интерес к конкурсу ежегодно растет. При этом для нас важны не столько широта охвата представленных тем, сколько качество работ — их новизна, проработанность, экономическая обоснованность, возможность практического применения.В мероприятии приняли участие приглашенные эксперты - представители организаций-партнеров из филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», ООО «ВолгоградНИПИморнефть» и Волгоградского государственного технического университета, которые помогли с непривычного ракурса взглянуть на актуальные задачи предприятия и найти варианты для их решения.ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХНесмотря на все сложности 2020-го, в этом году инициатив молодежи РИТЭКа было действительно много. Для сравнения: в 2019 году в адрес комиссии поступило 42 заявки, в 2020-ом - уже 70! При этом 29 сотрудников приняли участие в конкурсе впервые. После предварительной оценки для публичной защиты было отобрано более 40 работ по 12 направлениям.Комиссии под председательством заместителя генерального директора по науке и инновационной деятельности ООО «РИТЭК» Виктора Дарищева предстояла непростая задача определить лучших из лучших.В итоге были определены 26 победителей. Премии от предприятия многие планируют направить на собственное развитие и обучение. Кстати, получить полезные знания участники смогли уже во время конкурсных дней. Открытая защита работ, онлайн-экскурсия по корпоративному музею «История инноваций ООО «РИТЭК», вебинар «Бережливое производство» и тренинг «Инновационное мышление» стали очередной инвестицией в профессионализм сотрудников инновационной компании. Значит, впереди - новые достижения и яркие производственные результаты!