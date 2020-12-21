Бесплатные курсы могут пройти педагоги, соцработники и сотрудники организаций

Фото: ВолГУ

В 2020-м году жители все страны, в том числе и волгоградцы, столкнулись не только с экономическими, но и социальными вызовами. Работа в актуальных условиях требует дополнительных знаний и компетенций. Адаптироваться к цифровому пространству, узнать о новых методиках, педагогам и специалистам экономической и социальной сфер помогают уникальные программы Волгоградского государственного университета. Обучение реализуются в рамках программы «Инновационные технологии непрерывного образования» федерального проекта «Новые возможности для каждого» нацпроекта «Образование». Интересующий курс можно подобрать себе на сайте госуниверситета и пройти его в онлайн-форме абсолютно бесплатно. По окончании выдается удостоверение о повышении квалификации. Лекции и видеоуроки подготовили ведущие ученые вуза.

Ректор Волгоградского государственного университета Алла Калинина отметила, что все предлагаемые слушателям программы важны и актуальны.

Ректор ВолГУ Алла Калинина. Фото: ВолГУ

– Содержание образовательных программы ориентировано на определенные целевые аудитории, учитываются требования профессиональных стандартов, современные технологии преподавания, верификация образовательных результатов и использование релевантных критериев оценки. В рамках обучения уделяется внимание такому важному моменту, как формирование способности учитывать особенности обучения методикам реализации образовательных программ для инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, – пояснила ректор ВолГУ.

Сейчас курсов, по которым проходит обучение, несколько. Они рассчитаны на педагогов, социальных работников, сотрудников промышленных предприятий, высокотехнологичных производств, организаций реального сектора экономики, значимых для Волгоградской области.

Библиотека ВолГУ. Фото: ВолГУ

К примеру, курс повышения квалификации по программе «Педагог в профессиональном обучении и профессиональном образовании» интересен для специалистов хозяйственной и социальной сфер, сферы профобразования. Это отличная возможность познакомиться с новыми стандартами, которые сегодня предъявляются к специалистам. В частности, социальные педагоги могут познакомиться с инновационными методами работы со студентами как начинающими профессионалами.

– Слушатели курсов узнают о новых педагогических технологиях работы в системе образования и на производстве. Эти навыки можно использовать не только в образовательном процессе, но и для организации социальной и производственной практики студентов. Технологии позволят педагогу сформировать у будущих специалистов такие важные для практики качества, как самостоятельность, инициативность, способность к творчеству, умение работать в команде, умение анализировать и синтезировать информацию, относиться к ней критически, уметь аргументировать свою точку зрения перед аудиторией и многое другое. Это, безусловно, позволит будущим специалистам адаптироваться к трудовой деятельности в кратчайшие сроки и с меньшими психологическими нагрузками, – рассказала руководитель программы Наталья Скобелина.

Кроме того, курсы повышения квалификации предоставляют слушателям программ возможность обмениваться опытом, получать информацию у экспертов и коллег.

Ирина Шабанова

Оплата производится за счет средств субсидии из федерального бюджета на реализацию программы «Инновационные технологии непрерывного образования».