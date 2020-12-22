Как по волшебству: подборка подарков от Volkswagen для ваших близких

ГК"Волга-Раст"

Что подарить близкому человеку на праздники, особенно если объект вашего внимания — автомобилист, да еще и страстный поклонник немецкого бренда Volkswagen[1]?

К счастью, о праздничном настроении на новогодние и рождественские каникулы подумал сам Volkswagen[1]! Автоконцерн всегда с уважением относится к своим клиентам и всегда готов предложить для них свои эксклюзивные оригинальные аксессуары, которые и выглядят эффектно, и полезны для автовладельца.

Мы хотим предложить вам несколько небанальных идей для новогоднего подарка, которые вы всегда можете приобрести в Официальном дилерском центре Volkswagen «Волга-Раст». Оригинальные аксессуары Volkswagen[1] к празднику

1. Термокружка (АРТ-000069604S)

ГК "Волга-Раст"

Исключительно полезный и практичный в дороге аксессуар — термокружка, в которой горячий чай долгое время останется горячим и согреет в дальней поездке. Кружка Volkswagen Logo Thermo Mug[2] из коррозиестойкой нержавеющей стали компактна (17 х 8.5 мм), удобно помещается в гнездо подстаканника на передней консоли автомобиля, не скользит в руке и вмещает до 400 миллилитров чая или кофе. Двойные стенки надежно сохраняют напитки горячими, а благодаря верхней крышке из прочного пластика из кружки можно пить на ходу, не боясь расплескать содержимое. Внешняя поверхность аксессуара имеет эффектную серебристо-матовую поверхность, на которую нанесен обновленный логотип VW[3]. 1279,00 рублей.*

2. Часы наручные (АРТ-311050800)

ГК "Волга-Раст"

Классические часы Volkswagen Classic Watch (Volkswagen Classic Watch) [4] с круглым алюминиево-циркониевым 40-миллиметровым корпусом, изогнутым стеклом, винтажным циферблатом и текстильным унисекс-браслетом. На белом циферблате - три стрелки, панель отображения даты на 3 часа и прописной ретро-логотип Volkswagen[1]. Часы влагонепроницаемы, комплектуются кварцевым механизмом Miyota[5] и работают от батарейки SR621SW[6]. Такой аксессуар будет выразительно смотреться на запястье у мужчины и женщины. 5 775,00 рублей.*

3. Рюкзак (АРТ-311087329)

ГК "Волга-Раст"

Рюкзак — незаменимая вещь для автолюбителя, в который можно поместить массу полезных вещей для автопутешествия, сохраняя мобильность и свободные руки. Такой рюкзак Classic Backpack[7] в фирменном винтажном стиле предлагает своим клиентам Volkswagen[1]. Аксессуар сшит из плотного синего текстиля, имеет плотный двойной шов, кожаные ремни и ручки для переноски, магнитные пряжки замков, большой запирающий клапан сверху и внешний карман. Внутри рюкзак вместителен (420 х 300 х 170 мм), укреплен подкладкой из полиэстера и снабжен дополнительными усиленным отделением для перевозки 15-дюймового ноутбука. На наружном клапане рюкзака вышит фирменный прописной логотип Volkswagen[1]. 5 229,00 рублей.*

4. Бумажник (АРТ-15D087400)

ГК "Волга-Раст"

Бумажник для документов, водительских прав и денег — незаменимый аксессуар для автолюбителя, который много времени проводит в дороге. Оцените качество, функциональность и практичность мужского бумажника Volkswagen R Collection Wallet[8], выполненного в фирменной стилистике немецкого автомобильного бренда. Бумажник сшит из плотной и износостойкой воловьей кожи, имеет комбинированную тисненую под карбон текстуру поверхности и черный окрас с синей вставкой в стилистике обивки сидений модели Volkswagen R[9]. Внутри — полиэстеровая подкладка, три функциональных выдвижных отделения для бумаг, бумажных денег и монет, три гнезда для пластиковых карт с защитным экранирующим покрытием Cryptalloy®[10], на фронтальной панели металлический логотип R. 3 459,00 рублей.*

5. Спортивная сумка (АРТ-5KA087318)

ГК "Волга-Раст"

Еще один полезный аксессуар от автопроизводителя Volkswagen[1] – дорожно-спортивная сумка VW GTI Travel and Sports Bag[11] с классическим фасоном (основное багажное отделение + 3 внешних кармана на молниях), прочными ручками из экокожи, съемным плечевым ремнем, и усиленным днищем с резиновыми накладками. Сумка сшита из прочнейшего немаркого и влагоотталкивающего полиэстера, компактна (620 х 230 х 320 мм) и имеет внутренний объем до 45 литров. Внешний дизайн — фирменный стиль GTI Clark[12] . 5 155,00 рублей.*

6. Копилка «Жук» (АРТ-111087709)

ГК "Волга-/Раст"

В жизни настоящего поклонника автомобилей Volkswagen[1] все полезные аксессуары должны быть стильными и напоминать о любимом автомобильном бренде. Предлагаем в качестве новогоднего подарка владельцу немецкого автомобиля оригинальное решение — керамическую копилку в форме классического VW Beetle[13] («Жук»). Копилка Volkswagen Beetle Moneybox[14] компактна (220 х 90 х 90 мм), вместительна, имеет в нижней части кнопку для открывания внутреннего отделения и очень удобна для хранения денежной мелочи, которая часто требуется водителю в дороге. 2 058,00 руб.*

Подробности уточняйте в отделе сервиса и запасных частей Официального дилера Volkswagen «Волга-Раст» по телефону: +7(8442) 781-333.

[1] Volkswagen - (англ.) Фольксваген. [2] Volkswagen Logo Thermo Mug- (англ.) термокружка от Фольксваген, транслитерация Волксваген Лого Термо Маг. [3] VW- (англ.) обновленный логотип Фольксваген. [4] Volkswagen Classic Watch - (англ.) классические часы от Фольксваген, транслитерация Волксваген Классик Ватч. [5] Miyota - (англ.) Японский кварцевый механизм для часов, транслитерация Miyota. [6] SR621SW - (англ.) в кварцевых часах часто применяются эти батарейки с оксидом серебра. [7] Classic Backpack - (англ.) фирменный классический рюкзак от Фольксваген, транслитерация Классик Бэгпэк. [8] Volkswagen R Collection Wallet - (англ.) мужской бумажник от Фольксваген, транслитерация Волксваген Р Коллектион Валлет. [9] Volkswagen R- (англ.) модель автомобиля Фольксваген. [10] Cryptalloy® - (англ.) экранирующее покрытие, транслитерация Крипталлой. [11] VW GTI Travel and Sports Bag - (англ.) модель сумки от Фольксваген, транслитерация VW GTI Травел анд Спортс Бэг. [12] GTI Clark - (англ.) фирменный стиль от Фольксваген, транслитерация Джи Ти Ай Кларк. [13] VW Beetle - (англ.) модель автомобиля Фольксваген, транслитерация Фольксваген Беетл. [14] Volkswagen Beetle Moneybox- (англ.) фирменная копилка от Фольксваген, транслитерация Волксваген Беетл Монейбоx. * Точную стоимость и наличие представленных оригинальных аксессуаров необходимо уточнять в отделе сервиса и запасных частей. Предложение не является публичной офертой.

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