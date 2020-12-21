Завод шагает в завтра

Модернизация сделала ВНПЗ промышленным гигантом европейского уровня. Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»

Одно из ведущих предприятий России, наиболее эффективное нефтеперерабатывающее предприятие в группе «ЛУКОЙЛ», один из основных налогоплательщиков нашей области - ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» отметило 63-летие.

К списку достижений Волгоградского нефтеперерабатывающего завода добавим, что он является крупнейшим производителем коксов и масел в России. И не забудем, что он выпускает более 30 процентов промышленной продукции региона.

Все это - сегодня. А как начиналась история прославленного предприятия?

Формула успеха

21 декабря 1957 года предприятие выдало первый сталинградский бензин. С тех пор день рождения завода по традиции отмечается именно в этот день. Поначалу НПЗ выпускал лишь четыре вида бензина и дизельного топлива. А сегодня 34 заводские технологические установки вырабатывают более 60 видов высококачественной продукции. Это различные сорта автомобильных бензинов и авиационных топлив, моторные и авиационные масла, коксы и битумы, сжиженные углеводородные газы и многое, многое другое. Около половины выпускаемой продукции идет на экспорт.К сожалению, после развала СССР многие предприятия в рынок не вписались и сегодня прекратили существование. Каким же образом ВНПЗ сумел выжить, развиться и выйти на новые рубежи?

- В советский период завод сформировался как успешное крупное предприятие. Однако в конце 80-х - начале 90-х годов он оказался в затяжном кризисе, который был связан с распадом страны, - говорит генеральный директор завода Александр Иванов. - Резко упали объемы поставок сырья, возник критический дефицит средств. На этом фоне завод в 1993 году вошел в группу «ЛУКОЙЛ». Компания начала крупное инвестирование производства.Сотни миллиардов рублей - именно таков объем инвестиций в перевооружение предприятия за эти годы. В результате масштабной модернизации сегодняшний завод, без преувеличения, превратился в промышленный гигант европейского уровня. А еще для каждого из заводчан он и судьба, и семья. Многие трудятся на ВНПЗ десятилетиями и приводят на смену детей, а порой и внуков.

Когда говорим о модернизации, в первую очередь вспоминается уникальный высокотехнологичный комплекс глубокой переработки вакуумного газойля, введенный в эксплуатацию в 2016 году. В церемонии открытия приняли участие Председатель Правительства России Дмитрий Медведев, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, президент компании Вагит Алекперов. Другой яркий пример - пуск в 2018 году первой очереди солнечной электростанции мощностью 10 МВт. Аналогов в Волгоградской области этот проект не имеет.Модернизация в корне изменила заводские технологии и сделала предприятие одним из самых успешных в российской нефтепереработке. Однако на достигнутом здесь не останавливаются и на лаврах не почивают. В постоянной работе над дальнейшим совершенствованием производства велика роль высокопрофессионального ответственного коллектива заводчан. Движение новаторов стало на предприятии по-настоящему массовым. Многие работники участвуют в реализации инновационной программы «Прорыв». На заводе активно используются инструменты бережливого производства и повышения эффективности. Это позволило только в уходящем году получить дополнительный экономический эффект в размере более 2 миллиардов рублей.

И ожила земля!

Генеральный директор Волгоградского нефтеперерабатывающего завода Александр Иванов. Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»

- Выпуск «экологически чистых» нефтепродуктов, снижение вредных выбросов в атмосферу и внедрения безотходных технологий - все это стало возможно именно благодаря глубокой модернизации производства. Например, переход на выработку дизельного топлива ЕВРО-5 обеспечил снижение содержания серы в топливе в 5 раз по сравнению с ЕВРО-4, - говорит Александр Иванов.

Промышленную безопасность и охрану окружающей среды заводчане совершенствуют постоянно. Хорошо известны крупные экологические проекты предприятия. Так, в 2019 году завершилась ликвидация полигона нефтешламов, копившихся еще с советских времен. Проект получил признание на уровне Совета Федерации РФ и был отмечен в числе лучших федеральным фондом имени Вернадского. Рекультивированы и возвращены в оборот 16 гектаров практически мертвой, зашламованной земли, на которых высажены 40 тысяч саженцев. Там, где стояло нефтяное болото, сегодня зеленеет трава и поют птицы.Да что птицы! По территории завода вовсю бегают… зайцы. А почему бы и нет? Экологическая обстановка на предприятии вполне благоприятна, воздух чистый. За последние годы вредные выбросы в атмосферу снижены более чем в 2 раза. Вокруг завода создана зеленая зона из более чем 3 тысяч саженцев. Получился своеоб-разный «зеленый щит» предприятия. Список экологических акций и начинаний завода можно продолжить.Политика ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» в сфере защиты окружающей среды открыта и прозрачна. Власть, надзорные органы и общественные организации регулярно информируются о ходе выполнения природоохранных мероприятий, об экологической составляющей инвестиционных проектов. Секретов нет.

На первых позициях

Деятельность любого крупного предприятия всегда многогранна. В частности, кроме производственно-экономической есть и общественная составляющая. Сказанное в полной мере относится и к ВНПЗ.Завод активно участвует в реализации Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между регионом и компанией. На средства Соглашения лишь за последние годы в области появились социально значимые объекты, знакомые каждому волгоградцу. Общими усилиями построен интерактивный музей «Россия - моя история», реконструированы волгоградский детско-юношеский центр и стадион «Темп», завершается воссоздание православного собора имени святого князя Александра Невского. Кроме того, совместным решением органов власти и представителей компании средства Соглашения направляются на развитие объектов образования и здравоохранения, культуры и спорта, реализуются инфраструктурные проекты и многое другое.У ВНПЗ есть и собственная благотворительная программа. Завод слишком большое и значимое предприятие, чтобы оставаться в стороне от забот и проблем региона. Ежегодно миллионы рублей расходуются на оказание помощи инвалидам и ветеранам, общественным организациям, больницам и школам. На заводе такую поддержку считают своим долгом, ведь социальная ответственность бизнеса - краеугольный принцип «ЛУКОЙЛа».

Переходя от дня нынешнего ко дню завтрашнему, нельзя не спросить: каковы же перспективы развития Волгоградского нефтеперерабатывающего завода?

- Прежде всего, продолжается модернизация. После Нового года планируем ввести в строй новые крупные объекты, запуск которых существенно улучшит производство масел, - говорит Александр Иванов. - Но давайте не забывать, что за каждой машиной стоит человек. Объединить преимущество новейшей техники и технологий с развитием потенциала наших работников - такова долгосрочная задача, решив которую завод сохранит и укрепит лидерские позиции.

…А в канун Нового года родилась новая заводская традиция. Отныне каждого 21 декабря напротив заводоуправления станут загораться елочные огни. Зеленая красавица будет знаменовать собой сразу два праздника: приближающийся Новый год и день рождения Волгоградского нефтеперерабатывающего завода.

Александр Куприянов.