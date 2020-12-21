90 лет ВолгГТУ. На пороге столетия

Ректор ВолгГТУ Александр Навроцкий. Фото: ВолгГТУ

- Рады приветствовать Вас, Александр Валентинович, рады, что уже становится доброй традицией подводить итоги уходящего года. В этом году вузу исполнилось 90 лет, с чем мы и поздравляем весь Ваш замечательный коллектив! Но не только этим отмечен для вуза 2020 год. Сложный был год, правда?

- Во-первых, спасибо за поздравления в связи с нашим юбилеем, а во-вторых, да, не буду скрывать: напряженный выдался год. В связи с пандемией все праздничные мероприятия в конце мая были перенесены в онлайн-режим. И только осенью к нам лично приезжал губернатор области Андрей Иванович Бочаров для вручения коллективу вуза медали «За заслуги перед Волгоградской областью». Для нас это очень высокая награда, и мы очень ею гордимся, учитывая, что впервые такой медалью наградили целую организацию.

- Напряженно было еще и потому, что все ушли на дистант.

- Да, Вы правы. Вот если просто по-человечески, то знаете, что меня как ректора удивляет, мягко говоря, в сегодняшней ситуации с этой пандемией? Удивительно видеть опустевшие коридоры и аудитории моего родного вуза. Не слышно студенческого задорного смеха, нет обычной и привычной суеты в коридорах, не видно вечно спешащих на лекции преподавателей. Ну и конечно, некоторые трудности связаны еще и с тем, что весь образовательный процесс перенесен в онлайн. И здесь сложно всем: и преподавателям, и студентам. Мы даже в вузе проводили опрос среди преподавателей и студентов для того, чтобы они высказали свое мнение о плюсах и минусах дистанционного обучения. Выяснилось, что преподаватели сетуют на безотрывную работу у компьютера, значительную трудоемкость скачивания большого количества студенческих работ (файлов) на домашний компьютер и многое другое. Студенты говорят о том, что устает зрение, так же, как и преподаватели, они много времени проводят за компьютером, ребятам не хватает практических занятий в лабораториях. Но при этом и преподаватели, и студенты в один голос говорят о том, что им не хватает живого общения.

- Но при всем при этом вуз был готов к такому повороту событий?

- Конечно! Электронная информационно-образовательная среда в университете развивалась давно, и поэтому обучение в дистанционном формате не стало для преподавателей и студентов опорного университета чем-то новым. Наверное, совершенно нет необходимости говорить о том, что в сегодняшних условиях в разы возросла активность использования ЭИОС: в июне текущего года среднее число уникальных посетителей в день составило 4100, а только за первую неделю ноября их было уже 3600.

4800 учебных курсов по основным образовательным программам в первом семестре и почти столько же во втором, 92 - по дополнительным профессиональным программам, 5 - административного назначения (анкетирование, материалы заседаний).

- А какова структура ЭИОС?

- В ее состав входят официальный сайт вуза, Информационно-библиотечный центр, система управления обучением, файловое хранилище, доступ к сервису MS Office 365, сервис электронной корпоративной почты.И вообще должен отметить, что при всех издержках, о которых я говорил выше, цифровизация образовательной деятельности позволяет организовать более комфортную образовательную среду и уменьшить количество отчисленных студентов.

- А вообще современная образовательная среда - это что сегодня?

- Сегодня это синтез науки и образования. Одним из традиционных направлений образовательной деятельности университета является реализация комплекса собственных общенаучных и предметных олимпиад обучающихся, а также подготовка студентов к участию в международных, национальных и отраслевых олимпиадах и конкурсах различного уровня.

А став одним из победителей первого этапа конкурсного отбора по созданию опорных университетов, ВолгГТУ продолжает реализовывать долгосрочную программу развития, которая и определяет основные приоритеты будущего образования в регионе.

Но, кстати, здесь замечу, что, став опорным университетом, мы не думаем останавливаться на достигнутом. Мы приняли решение участвовать в Программе стратегического академического лидерства, которая была объявлена совсем недавно Министерством науки и высшего образования страны.

Базовым принципом реализации Программы и условием участия в ней является формирование партнерств с другими университетами, научными организациями, а также с предприятиями реального сектора экономики.

Уже проведено несколько совещаний по поводу участия в этой Программе, в том числе и на площадке нашего университета, и уже сейчас можно с уверенностью сказать, что и университеты, и власть в регионе весьма заинтересованы в том, чтобы наш вуз оказался среди участников Программы.

Опорный университет соответствует всем входным критериям, а это очень важно для участия в первом этапе конкурса.

Победы в престижных международных и национальных конкурсах, проводимых под эгидой Минобрнауки России, ряда общественных организаций и профессиональных сообществ, позволили закрепить успехи обучающихся в их последующей профессиональной деятельности: по данным портала мониторинга трудоустройства выпускников, доля трудоустройства выпускников нашего университета составляет 80%.

- Александр Валентинович, расскажите о взаимодействии ВолгГТУ с организациями реального сектора экономики и подготовке кадров для промышленности региона.

- Вы затронули очень важный аспект нашей деятельности, потому что вся наша работа связана с реальным сектором экономики. Если заглянуть в историю, то, собственно, вуз и создавался 90 лет назад именно для того, чтобы готовить квалифицированные кадры для Тракторного завода и других промышленных предприятий.

Могу сказать, что на сегодняшний день в опорном университете работают 9 базовых кафедр, которые были открыты с предприятиями-партнерами: АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады», ВРУ ООО «Лукойл-энергосети», ФГБНУ «Поволжский НИИ производства и переработки ММП», Филиал ООО «Лукойл-Инжиниринг» «ВолгоградНИПИморнефть», АО «Каустик», ОАО «Волжский Оргсинтез», ООО «Миро-групп», ООО «Омсктехуглерод», ООО «ИНТЕНСМО».

Это совместное сотрудничество состоит из научно-исследовательской работы студентов, приема в ВолгГТУ в рамках целевой квоты, практической подготовки обучающихся, перспектив развития базовых кафедр в филиалах вуза и многого другого. Очень важны и показатели этой совместной работы опорного университета и промышленных предприятий региона: научная активность, патенты, участие в научных конференциях, конечно же, практика, а также выполнение выпускных квалификационных работ.

И здесь особое внимание нами уделяется практической подготовке обучающихся.

К примеру, начиная с 3-го курса студенты филиала кафедры «Энергоснабжение, теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция» ИАиС ВолгГТУ в ООО «Концессии теплоснабжения» одну неделю обучаются в университете, получая теоретические знания, а на второй неделе - проходят практическое обучение в этой организации. Рабочие специальности для трудоустройства студентов: контролер по учету тепловой энергии и слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 3-го разряда.

Кроме этого, научно-производственная база предприятия используется для осуществления совместных научно-исследовательских работ. Преподаватели из числа сотрудников кафедры и студенты участвуют в работах по актуализации схемы теплоснабжения г. Волгограда.

В середине 2019 года в опорном университете совместно с Волгоградским алюминиевым заводом (ВгАЗ) и Корпоративным университетом РУСАЛа было окончательно завершено создание передовой площадки корпоративного практико-ориентированного образования «Корпоративный центр молодежных инициатив «Лаборатория РУСАЛа» для совместного решения производственных задач предприятия-партнера.

Дело в том, что перенос практической части образовательного процесса на площадки предприятий позволяет реализовывать совместную образовательную, научную и инновационную деятельность, вовлекать будущих специалистов и преподавателей университета в деятельность предприятий-партнеров, работать над решением научных и технологических задач производства. Активизируется и встречный процесс привлечения к педагогической деятельности ведущих специалистов предприятия, что обеспечивает практико-ориентированное образование

- Есть еще один очень важный и волнующий многих вопрос - прием абитуриентов и организация приемной кампании будущего года. Что нового ждет выпускников школ и их родителей?

- Да, конечно, это один из самых главных вопросов. С 2021/22 учебного года вузы могут устанавливать вступительные испытания по нескольким предметам по выбору поступающих.

Например, по физике или информатике. Абитуриент сам выберет, результаты ЕГЭ по какому предмету ему удобнее предоставить. Это значит, у абитуриентов появляется больше возможностей для поступления в вуз с различным набором результатов ЕГЭ.

Кроме того, изменится количество направлений, на которые можно подавать документы. До сих пор действовало правило: пять вузов, по три направления в каждом. Теперь в нашем вузе действует правило трех «5», т. е. 5 вузов, 5 направлений и 5 согласий на зачисление в ВолгГТУ.

И еще одно важное изменение: зачисление студентов на первый курс на бюджет по очной форме обучения будет проходить в два этапа, ранее этот процесс проходил в три этапа.

Первый - приоритетное зачисление для победителей и призеров олимпиад, входящих в перечень Минобрнауки РФ, а также тех, кто поступает по льготам и договорам о целевом обучении. Второй - основной этап зачисления. До настоящего времени основной этап делился на первую и вторую волну.

Также отмечу, что в следующем году прием будет осуществляться на 30 направлений бакалавриата, 5 специальностей и 24 направления магистратуры. Количество бюджетных мест по очной форме обучения - 1951. Это бакалавриат, магистратура и все филиалы ВолгГТУ.

Больше чем уверен, что никаких проблем с приемом не возникнет, потому что, несмотря на все особенности приема прошлого года, связанные с распространением коронавирусной инфекции, в ВолгГТУ уже тогда были созданы условия для абитуриентов для комфортной подачи документов и проведения зачисления. Подача документов была организована через личный кабинет поступающего, что позволило абитуриенту не выходя из дома подать документы, а кому это необходимо было, и сдать вступительные испытания. В отсутствие возможности лично обратиться в приемную комиссию университетом были организованы видеоконференции с деканами факультетов, сотрудниками приемной комиссии, где абитуриенты и их родители могли узнать о направлениях подготовки в вузе, конкурсной ситуации и шансах стать студентом легендарного политеха.

- Спасибо Вам большое, Александр Валентинович! Желаем и Вам, и Вашему коллективу дальнейших успехов на благо нашего региона и страны!

Беседовала Ирина Симонова.

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