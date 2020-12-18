Продажи субординированных облигаций ВТБ среди физических лиц превысили 56 млрд рублей

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Сейчас банк предлагает на рынке два типа субординированных облигаций: один с купонной доходностью 7,6%, что соответствует доходности 7,74%, второй – выпуск с плавающей ставкой +2,2% к ключевой ставке ЦБ, что является хорошей защитой от инфляции в случае, если ставка будет повышаться в течение периода до погашения бумаги. Размещение субординированных облигаций банка заканчивается 18 декабря.

«На фоне снижения ставок по депозитам и стартовавшего с 2021 г. тотального налога на доходы физических лиц субординированные облигации ВТБ стали очень привлекательным инструментом для физических лиц – квалифицированных инвесторов, компенсируя им выпадающий объем дохода, образовывающийся за счет снижения ставок Банком России и введенного НДФЛ. Уже сейчас «субордов» продано на сумму более 70 млрд рублей, физическим лицам - на 56 млрд рублей, 65% из которых приходятся на клиентов Private Banking», – прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер, старший вице-президент, руководитель Private Banking ВТБ.

По словам Дмитрия Брейтенбихера, «инвестиционный портфель ВТБ превышает 1 трлн рублей, и более 60% из него приходится на облигации. В случае с субординированными облигациями основным фактором такого рекордного интереса, конечно, стали параметры самого продукта, которые адекватно отвечают как потребностям клиентов, так и текущей рыночной ситуации. Эти бумаги имеют 10-тилетний срок погашения и гарантированную выплату купонного дохода. При этом через 5,5 лет эмитент имеет право досрочно погасить облигации, и для него это экономически выгодно, так как они перестают в полном объеме учитываться при расчете капитала банка. В настоящий момент по «субордам» существует институт маркет-мейкерства, что дополнительно обеспечивает высокую ликвидность бумаги».