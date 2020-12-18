Игорь Артамонов обсудил с рестораторами региона правила проведения новогодних корпоративов

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Правила проведения новогодних корпоративов руководитель региона обсудил с представителями липецкого ресторанного бизнеса.

Игорь Артамонов сообщил, что в новогоднюю ночь предприятия общепита закрывать в регионе не планируют. «Мы понимаем и вас, и тех, кто хочет отметить праздник, и готовы идти на встречу. Но и от вас ждём порядочности и соблюдения всех норм. Новогодние каникулы не должны закончится для людей больничным», – обозначил свою позицию Игорь Артамонов.

31 декабря отмечать Новый год в кафе и ресторанах можно будет до двух часов ночи. Разрешены и новогодние корпоративы – до 23:00. Но все гуляния должны проходить с соблюдением противоэпидемических ограничений. В частности, залы должны быть заполнены наполовину, необходимо соблюдать дистанцию между столами и регулярно дезинфицировать помещения. Подробные рекомендации по организации работы в период пандемии направлены в предприятия общепита.

«Большая просьба – ознакомиться с правилами и соблюдать их. Требования не такие уж жёсткие. Надеюсь, все понимают, насколько это важно для здоровья людей. Вместе с полицией мы усилим контроль, всплеск заболеваемости после праздников должен быть минимальным», – подчеркнул Игорь Артамонов.