Volkswagen Tiguan GO - только вперед!

ГК"Волга-Раст"
Сегодня автоконцерн Volkswagen, готовит третье поколение паркетников, параллельно расширяя ряд комплектаций базового Tiguan[1]. Недавно немцы запустили в продажу элитную Exclusive[3] и «зимнюю» Winter Edition[4], а сегодня в российских дилерских салонах бренда появилась спецверсия GO[2]!Первое поколение компактных 5-дверных кроссоверов VW Tiguan[1] появилось на мировом рынке в 2007 году и оказалось коммерчески успешным, в 2009 году прошло рестайлинг, а в 2015-ом конструкторы немецкого автоконцерна выпустили второе поколение машин. Уже через год именно эта серия паркетников была запущена в серийное производство на российском заводе в Калуге.
Что знакомого в Tiguan[1] GO[2]?
В отличие от предыдущих комплектаций, GO[2] к разработкам головного офиса автопроизводителя не имеет отношения — ее выпуском занялся исключительно Калужский завод. Она построена на базовой версии внедорожника Trendline[5] и фактически заменила все ту же Winter Edition[4], но имеет улучшенный и расширенный комплект опций комфорта, безопасности и «теплых» опций.
От предыдущих комплектаций в Tiguan[1] GO[2] сохранились климат-контроль, обогрев лобового стекла, стеклоомывателя, руля и передних сидений, электрорегулируемые обогреваемые боковые зеркала, медиасистема Composition Media[6], переднюю рефлекторную LED[7]-оптику и колесные диски на 17 дюймов. Кроме того, сохранился парктроник с опцией экстренного торможения и модуль удержания машины на наклонной плоскости (полноприводная версия).
Не изменились габариты кузова (4486 х 1839 х 1643 мм), колесная база (2681 мм) и снаряженная масса до 1917 кг, а под капотом — все те же проверенные временем турбированные:
1.4 TSI[8] мощностью 125 "лошадей" + 6 ступенчатая механика (передний привод) — разгон до «сотни» за 10.5 сек. при расходе около 6.5 литра;
1.4 TSI[8] (150 л.с.) + 6-ступенчатый DSG[9] (передний/полный привод) — разгон до "сотни" за 9.2 сек. при расходе
6.8 литра.
Сохранен базовый комплект технологичных опций и обслуживающих автомобиль систем, привычный для «зимней» сборки Winter Edition[4]. Подробно останавливаться на них нет смысла — владельцы кроссоверов Tiguan[1] с ним хорошо знакомы. Поговорим о том, что нового и полезного для российского водителя попало в новую комплектацию.
Что нового в Tiguan[1] GO[2]
«Классический» Tiguan[1] практически безупречен с точки зрения водительской и пассажирской безопасности — еще рестайлинговая модификация 2009 года (первое поколение) получила звезд по версии N-CAP[10]. Комплектация VW GO[2] предлагает несколько полезных защитных функций:
интеллектуальную систему контроля дистанции Front Assist[11] (+экстренное аварийное торможение при возникновении препятствий);
электронный датчик дождя, запускающий стеклооочистители;
ветровое
стекло с теплоотражающей поверхностью и микронитевым электрическим подогревом.
Дополнительно также можно установить пакет опций комфорта Comfort Plus[12]:
камеру заднего вида для контроля мертвых зон (встроенный омыватель оптики);
бесключевой запуск двигателя Kessy[13] с кнопкой пуска;
электропривод задней двери + опция защиты от закрывания Easy Close[14];
противоугонную систему.
Дополнительно можно установить также предпусковой отопитель двигателя с ДУ и регулируемым таймером.
Внесены существенные изменения в конструкцию водительского и пассажирского кресел в салоне. В передние сидения добавлены опции регулировки, полностью складная спинка и регулируемые в четырех плоскостях подголовники, задние сидения дополнены трехсекционной спинкой, складным подлокотником и складными столиками, под креслами предусмотрены ящики для перевозки полезных вещей. Разблокировка спинок задних сидений для оборудования багажного отсека теперь выполняется механическими клавишами.
В салоне установлена система трехзонного климат-контроля Air Care Climatronic[15], которая очищает воздух от аллергенов, автоматически настраивает температуру воздуха для водителя, переднего и задних пассажиров индивидуально.
ГК "Волга-Раст"
Медиасистема Composition Media[6] получила 8-дюймовый цветной экран с сенсорным управлением и дополнительный функционал, в частности новый интерфейс App Connect[16] с возможностью подключения и синхронизации мобильных устройств с помощью Android Auto[17], Apple CarPlay[18] или Mirrorlink[19] для управления предустановленными. Подключение возможно по беспроводному Bluetooth[20] или через 2 порта USB[21].
Записаться на тест-драйв и уточнить всю необходимую информацию о Volkswagen Tiguan[1] можно у официального дилера Volkswagen Волга-Раст по телефону: (8442) 781-111.
Перевод:
[1] Tiguan - (англ.) Тигуан
[2] GO - (англ.) Го
[3] Exclusive - (англ.) Эксклюзив
[4] Winter Edition - (англ.) Винтер Эдишн
[5] Trendline - (англ.) Трендлайн
[6] Composition Media - (англ.) Копозишн Медиа
[7] LED - (англ.) ЛЭД
[8] TSI - (англ. Turbo Stratified Injection, сокращенно TSI, транслитерация ТСАй) бензиновые силовые агрегаты с непосредственным (прямым) впрыском топлива и турбонаддувом
[9] DCG - (англ. Direct-Shift Gearbox, сокращенно DCG, транслитерация ДСДжи), полуавтоматическая коробка передач
[10] N-CAP - (англ. New Car Assessment Programme, сокращенно NCAP, рус. НСАП) Программа оценки новых автомобилей
[11] Front Assist - (англ.) Фронт Ассист
[12] Comfort Plus - (англ.) Комфорт Плюс
[13] Kessy - (англ.) Кесси
[14] Easy Close - (англ.) Изи Клоуз
[15] Air Care Climatronic - (англ.) Эир Кеа Климатроник
[16] App Connect - (англ.) Апп Коннект
[17] Android Auto - (англ.) Андроид Авто
[18] Apple CarPlay - (англ.) Эпл Кар Плей
[19] Mirrorlink - (англ.) Миррорлинк
[20] Bluetooth - (англ.) Блютуз
[21] USB - (англ.) ЮСБ
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