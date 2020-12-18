Volkswagen Tiguan GO - только вперед!

ГК"Волга-Раст"

Сегодня автоконцерн Volkswagen, готовит третье поколение паркетников, параллельно расширяя ряд комплектаций базового Tiguan[1]. Недавно немцы запустили в продажу элитную Exclusive[3] и «зимнюю» Winter Edition[4], а сегодня в российских дилерских салонах бренда появилась спецверсия GO[2]!Первое поколение компактных 5-дверных кроссоверов VW Tiguan[1] появилось на мировом рынке в 2007 году и оказалось коммерчески успешным, в 2009 году прошло рестайлинг, а в 2015-ом конструкторы немецкого автоконцерна выпустили второе поколение машин. Уже через год именно эта серия паркетников была запущена в серийное производство на российском заводе в Калуге.

Что знакомого в Tiguan[1] GO[2]?

В отличие от предыдущих комплектаций, GO[2] к разработкам головного офиса автопроизводителя не имеет отношения — ее выпуском занялся исключительно Калужский завод. Она построена на базовой версии внедорожника Trendline[5] и фактически заменила все ту же Winter Edition[4], но имеет улучшенный и расширенный комплект опций комфорта, безопасности и «теплых» опций.

От предыдущих комплектаций в Tiguan[1] GO[2] сохранились климат-контроль, обогрев лобового стекла, стеклоомывателя, руля и передних сидений, электрорегулируемые обогреваемые боковые зеркала, медиасистема Composition Media[6], переднюю рефлекторную LED[7]-оптику и колесные диски на 17 дюймов. Кроме того, сохранился парктроник с опцией экстренного торможения и модуль удержания машины на наклонной плоскости (полноприводная версия).

Не изменились габариты кузова (4486 х 1839 х 1643 мм), колесная база (2681 мм) и снаряженная масса до 1917 кг, а под капотом — все те же проверенные временем турбированные:

1.4 TSI[8] мощностью 125 "лошадей" + 6 ступенчатая механика (передний привод) — разгон до «сотни» за 10.5 сек. при расходе около 6.5 литра;

1.4 TSI[8] (150 л.с.) + 6-ступенчатый DSG[9] (передний/полный привод) — разгон до "сотни" за 9.2 сек. при расходе

6.8 литра.

Сохранен базовый комплект технологичных опций и обслуживающих автомобиль систем, привычный для «зимней» сборки Winter Edition[4]. Подробно останавливаться на них нет смысла — владельцы кроссоверов Tiguan[1] с ним хорошо знакомы. Поговорим о том, что нового и полезного для российского водителя попало в новую комплектацию.

Что нового в Tiguan[1] GO[2]

«Классический» Tiguan[1] практически безупречен с точки зрения водительской и пассажирской безопасности — еще рестайлинговая модификация 2009 года (первое поколение) получила звезд по версии N-CAP[10]. Комплектация VW GO[2] предлагает несколько полезных защитных функций:

интеллектуальную систему контроля дистанции Front Assist[11] (+экстренное аварийное торможение при возникновении препятствий);

электронный датчик дождя, запускающий стеклооочистители;

ветровое

стекло с теплоотражающей поверхностью и микронитевым электрическим подогревом.

Дополнительно также можно установить пакет опций комфорта Comfort Plus[12]:

камеру заднего вида для контроля мертвых зон (встроенный омыватель оптики);

бесключевой запуск двигателя Kessy[13] с кнопкой пуска;

электропривод задней двери + опция защиты от закрывания Easy Close[14];

противоугонную систему.

Дополнительно можно установить также предпусковой отопитель двигателя с ДУ и регулируемым таймером.

Внесены существенные изменения в конструкцию водительского и пассажирского кресел в салоне. В передние сидения добавлены опции регулировки, полностью складная спинка и регулируемые в четырех плоскостях подголовники, задние сидения дополнены трехсекционной спинкой, складным подлокотником и складными столиками, под креслами предусмотрены ящики для перевозки полезных вещей. Разблокировка спинок задних сидений для оборудования багажного отсека теперь выполняется механическими клавишами.

В салоне установлена система трехзонного климат-контроля Air Care Climatronic[15], которая очищает воздух от аллергенов, автоматически настраивает температуру воздуха для водителя, переднего и задних пассажиров индивидуально.

ГК "Волга-Раст"

Медиасистема Composition Media[6] получила 8-дюймовый цветной экран с сенсорным управлением и дополнительный функционал, в частности новый интерфейс App Connect[16] с возможностью подключения и синхронизации мобильных устройств с помощью Android Auto[17], Apple CarPlay[18] или Mirrorlink[19] для управления предустановленными. Подключение возможно по беспроводному Bluetooth[20] или через 2 порта USB[21].

Записаться на тест-драйв и уточнить всю необходимую информацию о Volkswagen Tiguan[1] можно у официального дилера Volkswagen Волга-Раст по телефону: (8442) 781-111.

Перевод:

[1] Tiguan - (англ.) Тигуан

[2] GO - (англ.) Го

[3] Exclusive - (англ.) Эксклюзив

[4] Winter Edition - (англ.) Винтер Эдишн

[5] Trendline - (англ.) Трендлайн

[6] Composition Media - (англ.) Копозишн Медиа

[7] LED - (англ.) ЛЭД

[8] TSI - (англ. Turbo Stratified Injection, сокращенно TSI, транслитерация ТСАй) бензиновые силовые агрегаты с непосредственным (прямым) впрыском топлива и турбонаддувом

[9] DCG - (англ. Direct-Shift Gearbox, сокращенно DCG, транслитерация ДСДжи), полуавтоматическая коробка передач

[10] N-CAP - (англ. New Car Assessment Programme, сокращенно NCAP, рус. НСАП) Программа оценки новых автомобилей

[11] Front Assist - (англ.) Фронт Ассист

[12] Comfort Plus - (англ.) Комфорт Плюс

[13] Kessy - (англ.) Кесси

[14] Easy Close - (англ.) Изи Клоуз

[15] Air Care Climatronic - (англ.) Эир Кеа Климатроник

[16] App Connect - (англ.) Апп Коннект

[17] Android Auto - (англ.) Андроид Авто

[18] Apple CarPlay - (англ.) Эпл Кар Плей

[19] Mirrorlink - (англ.) Миррорлинк

[20] Bluetooth - (англ.) Блютуз

[21] USB - (англ.) ЮСБ

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