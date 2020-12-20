Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 20 декабря: число умерших достигло 405 человек

За сутки смерть от ковида подтвердили еще у шестерых волгоградцев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Потихоньку ситуация с коронавирусом стабилизируется, как в России в целом, так и в Волгоградской области, в частности. К 20 декабря численность новых ковидных пациентов постепенно стала снижаться, а Волгоградская область даже покинула ТОП-20 самых опасных регионов страны по уровню заболеваемости. Но цифры COVID-19 все еще пугающие: только за минувшие сутки в регионе диагноз коронавирусная инфекция подтвердили у 272 человек, а число смертей выросло до 405. Такую информацию «КП-Волгоград» сообщили в ИЦК. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 20 декабря 2020 года.

За девять месяцев, пока в Волгоградской области свирепствует коронавирус, у нас заболели ним уже 32 тысячи 403 жителя (плюс 272 новых пациента с подтвержденным диагнозом за последние сутки). Численность умерших уже перевалила за четыреста. Если точнее – их уже 405 человек. Плюс шесть (кому посмертно установили диагноз COVID-19 за минувшие сутки к 20 декабря 2020 года). Всего в России от ковида уже умерли 50 858 человек.

Но есть и хорошие вести. Во-первых, Волгоградская область впервые попала в список регионов России, где зафиксирован наименьший темп прироста за сутки - 0,8%. Остановился рост новых пациентов и у наших соседей в Краснодарском и Ставропольском крае, а также в Ростовской и Саратовской областях.

Вторая хорошая новость – растет число волгоградцев, выписанных из ковидных госпиталей после успешного лечения. Так, по данным ИЦК, за минувшие сутки к 20 декабря, больницы покинули 186 волгоградцев. Всего в России за прошедшие сутки выписано по выздоровлению 20 915 человек.

Все эти люди уже точно проведут Новый год дома в семейном кругу, а не на больничной койке.