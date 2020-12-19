Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 19 декабря: 276 заболевших и 12,5 тысячи карантинщиков

Пневмонию ставят гораздо большему числу заболевших. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России на сегодня зафиксировали чуть меньше случаев заболевания ковидом. Такая же ситуация с коронавирусом и в Волгоградской области. За последний день пришло подтверждение диагноза на 276 жителей региона, накануне было 278. Пока это максимальные значения за текущий год. Но если во многих регионах идет уже вторая волна коронавируса, то в Волгограде еще и первая не заканчивалась. Всего же с 24 марта, когда в Волгоградской области выявили первого ковидного пациента, число заболевших коронавирусом достигло 32 тысячи 131 жителя области. Регион пока на 15-м месте в стране по этому показателю, но стремительно догоняет идущий впереди Ставропольский край. Умерли от коронавируса за весь период уже 399 волгоградцев. Еще шесть смертей ковидных пациентов подтвердили за прошедшие сутки. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 19 декабря 2020 года.

Статистика. Яндекс.

В ковидных госпиталях остаются больше шести тысяч человек, лишь уинемногих из них коронавирус подтвержден лабораторно. Остальные в статистику по ковиду просто не вошли, как и тысячи волгоградцев, которые проходят лечение амбулаторно и сидят дома. Число карантинщиков в последние дни превышает 12,5 тысячи человек. То есть группа риска не уменьшается.

Но постепенно растет число выздоровевших после коронавируса волгоградцев. По данным ИЦК, за последние сутки покинули ковидные больницы еще 285 человек. Всего же победить вирус в короне удалось уже 30,5 тысячи волгоградцев.

Остальным остается надеяться на собственный иммунитет или вакцину от коронавируса. Пока привиты 1300 волгоградцев, вторую партию ковидной вакцины в регионе ожидают в ближайшие дни. А пока Волгоград и область готовятся к новогодним каникулам. 31 декабря в регионе объявили выходным днем без всяких условий и переносов. Так что отдыхать будем долго.

В целом по стране на сегодня 2,8 миллиона заболевших коронавирусом, 50,3 тысячи смертей и 2,25 миллиона выздоровевших.