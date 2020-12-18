Как правильно выбрать елку: на что обратить внимание у живой и у искусственной

Желтую хвою лучше не брать. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградцы готовятся к новогодним праздникам. В эти выходные многие отправятся на рождественские базары Волгограда и Волжского, чтобы выбрать елочку, которая создаст праздничное настроение в доме. Кто-то предпочтет живую хвою. Кто-то, вспомнив о бережливом отношении к природе, купит искусственную елку. В любом случае, ее придется сначала подобрать. Как выбрать правильную елку, пихту или сосну, и на что обратить внимание подсказали специалисты Роспотребнадзора.

Как выбирать живую елку

1. Заранее определитесь с размером елки, чтобы потом не рубить лишнее и не переплачивать. Ведь чем больше елка или сосна, тем дороже.

2. Обратите внимание на ствол – он должен быть ровный, без трещин, толщиной не менее 6 сантиметров. На коре не должно быть следов грибка и плесени.

3. Веточки сосны, елки или пихты должны быть гибкими. Попробуйте согнуть, получилось – берите, ломается – забудьте. Такая елочка осыплется еще до праздника.

4. В идеале иголки должны быть глубокого зеленого цвета без желтизны. Они должны плотно сидеть на ветвях, а не осыпаться. Проверьте – подергайте, ударьте елку стволом о землю. Если не посыпались иголочки, берите. А еще разотрите хвою пальцами, если появился яркий хвойный аромат – хорошо.

5. Перед тем, как наряжать живую елку, подержите ее в прохладном помещении. Чтобы дольше сохранить – не ставьте у батареи и каждый день поливайте.

В магазинах можно легко затеряться в разнообразии елочек. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Как выбирать искусственную елку

1. Качественная и безопасная елка должна быть изготовлена из огнеустойчивых материалов или обработана спецсоставами. На упаковке обязательно должна быть информация о пожарной безопасности, - советуют в Роспотребнадзоре.

2. Допустимо кратковременное присутствие слабого запаха пластика. Однако едкий химический запах – это серьезный повод отказаться от покупки.

3. Кроме того, елка не должна иметь в составе опасных для здоровья человека веществ. Попросите продавца показать вам сертификат качества.

4. Ветки должны быть надежно закреплены, как и хвоя на них. Проведите рукой против направления «роста», сожмите ветку в ладони – на качественной елке «иголки» быстро вернутся в прежнее положение.

5. Нигде не должно быть острых краев, оголенной проволоки и зазубрин. Пусть ваша елочка вас только радует.

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