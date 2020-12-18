Куда пойти в Волгограде: новогодние елки, сказки, ярмарки и концерты

В ТЮЗе новогодние спектакли для детей. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Любимый праздник уже совсем близко. Билеты на новогодние елки, концерты, программы и представления для детей и взрослых уже в продаже. Правда, на этот раз не будет хороводов у елки с Дедом Морозом и Снегурочкой. Выбирайте, куда пойти и что посмотреть с ребенком, с друзьями или всей семьей в Волгограде в конце декабря 2020 года.

Учтите, на концерте, в театре и в музее придется быть в маске и перчатках, залы будут заполнены зрителями лишь наполовину, а на входе всех ждет температурный контроль.

АКАДЕМИЯ НОВОГОДНИХ НАУК

«Музейная академия новогодних наук» открывается в краеведческом музее. Волгоградцы смогут написать «Волшебное письмо Деду Морозу», увидеть «Чудеса на Новый Год с Дедом Морозом и Снегурочкой», а также отправиться на «Новый год в Царицыне».

Краеведческий музей, пр. Ленина, 5а, 7, т.: (8442) 38– 84-39, 38-84-37. С 19 декабря 2020 по 19 января 2021.

ТЮЗ: «МОРОЗКО», «ЩЕЛКУНЧИК» И «ЧЕРНЫЙ АПЕЛЬСИН»

Детвору в Волгоградском ТЮЗе уже ждет новогодняя красавица-елка. В предновогодние недели ребятам покажут все самые любимые сказки, на которых выросло не одно поколение: «По щучьему велению» и «Двенадцать месяцев», «Морозко» и «Щелкунчик». А после праздника новый год театр откроет премьерой казачьего мюзикла «Родион и дочь султана».

Взрослых в канун праздника тоже ждет сюрприз - премьера спектакля «Черный апельсин» по пьесе современного драматурга Даны Сидерос. Спектакль пройдет со слоганом: «Жизнь - комедия, ужастик, триллер». Так что в театре обещают: скучно точно не будет. А на каникулах в ТЮЗе покажут и все лучшие спектакли для взрослых – «Брачный договор», «Ревизор», «Романтики».

В ТЮЗе новогодние спектакли для детей. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

ТЮЗ, ул. Рабоче-Крестьянская, 42, т. (8442) 95-97-99, сайт tuz-volgograd.ru. Билеты: от 200 руб.

Для детей:

«Крылья Дюймовочки» - 19 декабря в 11.00. 6+

«По щучьему велению» - 20 декабря в 10.00. 6 января в 11.00. 0+

«Двенадцать месяцев» - 24 декабря в 10.00 и 16.00. 27 декабря в 10.00. 8 января в 11.00. 6+

«Морозко» - 26 декабря в 10.00 и 14.00. 10 января в 11.00. 0+

«Щелкунчик» - 30 декабря в 17.00. 9 января в 11.00. 6+

«Родион и дочь султана» - 2 января в 11.00 и 16.00. 6+

"Черный апельсин" в ТЮЗе. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Для взрослых:

Премьера!

«Черный апельсин» - 25 декабря в 18.30. 12+

«Брачный договор» - 26 декабря в 17.00. 4 января в 18.00. 16+

ТЕАТР КУКОЛ: «МЕДВЕДЬ, КОТОРЫЙ НЕ ВЕРИЛ В ДЕДА МОРОЗА»

Театр кукол к празднику подготовил для малышей добрую и веселую сказку о Медведе, который вдруг узнал, что зимой все отмечают Новый год. Веселая суматоха и музыка разбудили спящего в берлоге Михаила Потапыча. Он уверен, что Деда Мороза нет. Но долгожданный праздник все равно наступит.

Театр кукол, пр. Ленина, 15, т. 8-960-880-68-90, билеты онлайн puppetvlg.ru. Билеты: 350 – 400 руб.

19, 20 декабря в 11.00, 13.00 и 16.00.

25 декабря в 16.00.

26 декабря в 10.00, 12.00 и 16.00.

27 декабря в 10.00, 12.00, 14.00 и 16.00.

30 и 31 декабря 2020, 5 января 2021 в 10.00 и 12.00.

2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 и 10 января 2021 в 10.00, 12.00, 14.00

Новогодняя ярмарка. Фото: ТРЦ «Акварель».

НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА

В ТРЦ «Акварель» открылась новогодняя ярмарка, где можно приобрести необычные подарки для близких. Мягкие игрушки, ароматное резное мыло в виде елки или снеговика, теплая и уютная домашняя одежда, шапки, шарфы и палантины на любой вкус, товары для праздника и авторские фарфоровые куклы – все изделия ручной работы сделаны с любовью. Ювелирные украшения из бронзы приехали из Севастополя, свои авторские броши, серьги и ободки для волос представили и волгоградские мастерицы. А еще на ярмарке большой ассортимент натуральных сладостей без красителей и ароматизаторов - мед и пастила, зефир и халва, бельгийский шоколад и мармелад.

ТРЦ «Акварель», пр. Университетский, 107. Вход Волга, 1-й этаж (рядом с гипермаркетом Ашан). График работы: каждый день с 10.00 до 22.00.

Новогодняя ярмарка. Фото: ТРЦ «Акварель».

МАСТЕРСКАЯ ЧУДЕС

Душевные подарки ручной работы, игрушки и сувениры, украшения и полезные в хозяйстве вещицы от волгоградских мастеров и мастериц можно найти на ремесленной ярмарке «Мастерская чудес», которая проходит декабре в ТРК «Мармелад».

ТРК «Мармелад», ул. Землячки, 110Б,1-й этаж. 19, 20, 28, 29 и 30 декабря с 10.00 до 22.00.

Концерты

«ЭСТРАДНЫЙ НОВЫЙ ГОД»

Волгоградская филармония приглашает на яркую праздничную программу «Эстрадный Новый год». В сопровождении эстрадного ансамбля «Странники» под управлением Вячеслава Скворцова выступят вокалистки Алевтина Егорова, Анастасия Фатеева, Екатерина Самойлова, Анастасия Мейдер и Мария Сергеева. О чем будут петь? Да о зиме, конечно, и обо всем, что с ней связано - о Новом годе, морозных забавах, о чудесном снеге и о любви.

ЦКЗ, фойе, наб. 62-й Армии, 4, т. (8442) 38-66-00, билеты онлайн - volgogradfilarmonia.ru. 19 декабря в 17.00. Билеты: 300 руб. 6+

«ШАГАЕМ ВМЕСТЕ В НОВЫЙ ГОД!»

Волгоградский детский симфонический оркестр представит слушателям новую праздничную программу «Шагаем вместе в Новый год!». Для больших и маленьких слушателей прозвучит музыка Вивальди, Бизе, Штрауса, Дворжака и других композиторов. И, конечно же, эта программа не обойдется без сюрпризов и музыкальных подарков. Сольные партии исполнят юные лауреаты всероссийских и международных конкурсов – Юлия Смирнова (вокал), Софья Плещенко и Ярослав Шашин (скрипки), Анна Лукина и Елизавета Угодникова (саксофон), Артем Машков (виолончель), Михаил Вязьмин (ударные) и специально приглашенный солист-вокалист Тимур Рамазанов. За дирижерским пультом – Сергей Гринев.

Дом офицеров, пр. Ленина, 31. Заказ билетов: 8-937-739-25-03. 19 декабря в 15.00.

«Шагаем вместе в Новый год!». Фото: Павла Бутенко

«ПРИНОШЕНИЕ БЕТХОВЕНУ»

Особенный концерт Волгоградского академического симфонического оркестра приурочен к 250-летнему юбилею Людвига ван Бетховена. Последний из титанов венской классики оставил потомкам более 240 гениальных сочинений. В программе прозвучат Симфония №3 («Героическую») и Концерт для скрипки с оркестром. В концерте примет участие приглашенный солист-виртуоз Павел Милюков (скрипка, Москва). Дирижер - Андрей Аниханов.

ЦКЗ, т. (8442) 38-66-00, билеты онлайн - volgogradfilarmonia.ru. 20 декабря в 17.00. Билеты: 250 – 600 руб. 6+

Концерт приурочен к юбилею Людвига ван Бетховена. Фото: ВОФ

«НОВОГОДНЕЕ КОНФЕТТИ» В ПОДЗЕМЕЛЬЕ

На этой неделе в музее-заповеднике «Старая Сарепта» пройдет первый после снятия ограничительных мер концерт. Камерный концерт «Новогоднее конфетти» устроят при свечах, да еще и в подземелье XVIII века. С праздничной программой выступит ансамбль Con Anima в составе Натальи Мещеряковой (сопрано), Ирины Вайзбулат (меццо-сопрано) и Ларисы Макаренко (фортепиано).

Музей-заповедник «Старая Сарепта», ул. Изобильная, 10. Бронь билетов: (8442) 67-33-02. 19 декабря в 16.00 и в 18.00.