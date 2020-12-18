В Волгограде спустя пять лет снова будут менять асфальт на проспекте Жукова

Проспект Жукова будут ремонтировать выборочно. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Дорожная кампания 2020 года практически завершена. И городские власти уже готовятся к ремонту дорог в 2021-м. Список магистралей, которые срочно нуждаются в обновлении, уже готов, сейчас пришло время искать подрядчиков и заключать контракты, чтобы дорожная техника вышла строить дороги при первой же возможности. Для восстановления 27 дорожных объектов мэрия уже ищет подрядчика. Итоги аукциона подведут 29 декабря.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, объекты для удобства объединили в два больших лота на основе территориальной близости. Так строительной фирме будет удобнее перегонять технику с объекта на объект. Новый асфальт появится не только на дорогах, которые годами не видели ремонта, но и на проспекте Жукова, который капитально ремонтировали в 2015 году. Изъяны подрядчик устранял в 2016-м. А сейчас гарантийный срок вышел, и властям города придется обновлять дорожное покрытие уже за бюджетный счет. Менять асфальт будут не на всем проспекте, а выборочно, участками.

Эту дорогу и еще 26 объектов будут ремонтировать за деньги нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Дорожный ремонт затронет объекты во всех районах города.

КОНКРЕТНО

Какие дороги отремонтирует в Волгограде в 2021 году

Тракторозаводский район - пер. Ногина (от Льговской до Рыкачева),

Краснооктябрьский район - ул. Ольги Форш,

Дзержинский район - ул. Полины Осипенко (от Ангарской до Новорядской), пр. Жукова (выборочно), ул. Рионская (от Карла Либкнехта до Хорошева), ул. Пермская, ул. Кубанская, ул. Карла Либнехта, ул. Городнянская,

Центральный район - ул. Дымченко, ул. Чапаева (от Рокоссовского до Новороссийской),

Ворошиловский район - ул. Социалистическая (от Профсоюзной до Новоузенской), ул. Кузнецкая (от Новоузенской до Елецкой),

Советский район - ул. 35-я Гвардейская, ул. 25 лет Октября, ул. Калининградская, ул. Авиаторская (от Базисной до Толстого),

Кировский район - ул. Курчатова, ул. Шекспира, ул. Майская (от Лавровой до пер. Советский), пер. Советский, ул. Зины Маресьевой, ул. Лавровая (от Абганеровской до пер. Пограничный), ул. Ивана Федорова,

Красноармейский район - ул. Бутурлиновская, ул. Кооперативная (от ул. Гражданской до ул. Латвийской).