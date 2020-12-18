Тартар, утка конфи и буррата: какими блюдами разнообразить новогодний стол волгоградцам

Свежая буррата

На новогодний стол мы ставим самое лучшее. Кто-то ждет 31 декабря, чтобы зачерпнуть ложкой сытный оливье и полакомиться селедкой под шубой. Из духовки достают зажаристую утку или кролика в сливках. Последние годы мясо на столе теснят рыбные блюда, например, стерлядь по-царски или форель с ореховой корочкой.

Вместе с Яндекс.Едой мы решили рассказать, какие еще блюда жители Волгограда могут поставить на праздничный стол. Все они представлены в приложении доставки: готовят их рестораны нашего города.

Три вида рыбы, сыр буррата, маслята и ассорти паштетов

Такую новогоднюю комбинацию предлагает ресторан «Мясо & Рыба». Подойдет тем, кто пресытился традиционными мимозой и оливье и хочет удивить гостей. Угодить получится поклонникам и мясных, и рыбных блюд.

Сет включает соленую нельму, дикого лосося и осетрину — неплохая альтернатива селедке. Сыр буррата — один из главных гастрономических трендов. Его привезут со сладкими помидорами, листьями рукколы и базилика, приправят соусом песто, а для яркого акцента добавят анчоусов. Ассорти паштетов — из курицы, куриной и кроличьей печени — будет легкой закуской.

Сет из трех русских рыб

Хумус по-итальянски, тартар из лосося и баклажаны Парминьяно

В ресторане MASSIMO удачно сочетают итальянский фастфуд с утонченными блюдами. Тартар, свежую рыбу со специями и легким соусом, здесь готовят из тунца или лосося. Хумус из нута с кунжутной пастой прекрасно ляжет на хрустящую фокаччу, а поклонники закусок из баклажанов оценят сочетание запеченных овощей с моцареллой. На горячее здесь же можно заказать телячьи щечки или стейк из тунца с соусом вьерж.

Семга на гриле

Морепродукты на мангале

Волгоградский ресторан «Римини» специализируется на итальянской кухне. Пиццу и пасту все реже воспринимают как праздничные блюда, однако заведение, названное в честь легендарного курорта на адриатическом побережье, может удивить.

К новогоднему столу в «Римини» можно заказать дегустационный сет морепродуктов на мангале. Привезут дальневосточного кальмара, тигровые креветки, сибаса и мидии. Сет приправляют оливковым маслом с чесноком и добавляют пару долек душистого лайма. Он может быть главным блюдом на столе или горячей закуской.

Мясной фестиваль

Так называется почти двухкилограммовый сет от ресторана чешской кухни Svejk. Это максимально практичный выбор для любителей мяса. На новогоднем столе появлятся жареный кролик, перепелка, свиные ребрышки, куриные крылья, колбаски. На гарнир — картофель, кукуруза и стебли сельдерея. К мясу ресторан подает сразу три соуса.

Представьте, сколько продуктов нужно было бы закупить, чтобы приготовить нечто подобное. А для того, чтобы заказать сет, достаточно пары кликов.

Деликатесы для друзей и утиная ножка конфи

Блюда из демократичного кафе Hungry отлично впишутся на новогодний столе и позволят здорово сэкономить. В разделе закусок предлагают мясные или сырные деликатесы. Подают ростбиф, говяжью грудинку, утиную грудку, свиной окорок, хлеб и зелень. Из сыров предлагают рокфор, пармезан, козий сыр, рикотту с карамельной булочкой и соусом из черной смородины. На горячее можно взять утиную ножку конфи. Ее привозят с ризотто и томатами на гарнир. Причем все это разнообразие — по вполне доступной цене.

Почему просто не купить продукты и не приготовить самостоятельно?

На магазины каждый год житель мегаполиса тратит около 400 часов. Это данные британского социологического центра. Даже забежать в супермаркет по дороге домой это минимум полчаса. Но если речь о серьезной закупке продуктов к новогоднему столу, то времени уходит раза в четыре дольше. Нужно выбирать отдельный день, планировать список покупок, ехать и бродить между рядами. Затем предстоит отстоять очередь на кассе, дождаться транспорта или потерять время на выезд с парковки. После придется стоять у плиты и садиться за стол уставшим.

Доставка напротив практически не отнимает время, которое можно потратить на себя и общение с близкими. Сейчас в Волгограде в Яндекс.Еде действует бесплатная доставка на сумму 1500 рублей. Если сумма меньше, доставка обойдется в 49 рублей.

Как заказать

Можно воспользоваться приложениями для iOS и Android. Раздел с доставкой есть в приложениях Яндекс.Еда и Яндекс Go. Через браузер заказ можно сделать на сайте eda.yandex.