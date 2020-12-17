Глава региона Игорь Артамонов посетил Чаплыгинский район

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Здание - одно из старейших в городе -1910 года постройки. В 1966 году здесь был надстроен второй этаж и пристроен двухэтажный корпус. С тех пор школа ни разу не ремонтировалась.

Ремонт здания начался с крыши - старая протекала. Новая кровля будет с подогревом. Подходят к концу ремонтные работы в отдельно стоящих зданиях - столовой, мастерских и спортзале. Завершаются работы по отделке фасадов и входных групп. Однако подрядчик не укладывается в сроки. Игорь Артамонов потребовал от главы района и руководителей профильных ведомств жестко контролировать ход работ, проверку проведёт и прокуратура.

«Попросили прокуратуру еще раз проверить подрядчика. Нужно мобилизовать глав районов и поселений, чтобы они каждый день ходили и смотрели за качеством работ подрядчиков. На объекты выделяются федеральные деньги, контроль должен быть постоянным», – сказал Игорь Артамонов.

Также глава региона оценил новый дом культуры в селе Дубовое. Его начали строить весной 2020 года в рамках национального проекта «Культура». Основные работы закончены: построено само здание, подведены наружные инженерные сети, установлены наружное освещение, смонтирована вентиляция, канализация, выполнены штукатурные работы внутри помещений, возведена сцена и включено отопление. Специалистам осталось установить ограждение и завершить работы по благоустройству прилегающей территории. По их словам, на это понадобится около недели.

Кроме того, Игорь Артамонов осмотрел реконструированный детский парк в микрорайоне «Заречье». Благоустройство велось в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». На эти цели выделено около 19 млн рублей из федерального, областного и местного бюджетов.

Строители заменили тротуарную плитку, асфальтное покрытие проездов и дорожек, установили новую входную арку. На спортивной площадке установлены разнообразные тренажеры. Для любителей активного отдыха в парке обустроили дорожки для катания на велосипедах, роликах и скейтбордах. В парке появились новые лавочки, фонари, сцена. Также преобразился фонтан. Специалисты установили новую автоматику и подсветку, облицевали его внешнюю часть. Чашу фонтана украшает конструкция в виде двухмачтового корабля. Вечерами он будет сиять разноцветными светодиодами.