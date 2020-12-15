Прямые выплаты по больничным и детским пособиям придут вовремя и в полном объеме

Фото: ФСС

С 1 июля 2020 года Волгоградская область перешла на прямые выплаты по больничным листам и детским пособиям от Фонда социального страхования (ФСС). На «круглом столе» руководители Волгоградского регионального отделения Фонда рассказали о произошедших изменениях и подвели первые итоги.

Павел Гладких, управляющий Волгоградским региональным отделением ФСС РФ:

- Главный результат механизма прямых выплат - это своевременное и полное обеспечение граждан страховыми выплатами. До этого при недостатке средств работодатели обращались в ФСС за выделением средств для выплаты пособий иногда раз в квартал и, соответственно, работники ждали пособий не один месяц. Сегодня даже если предприятие банкрот, работник все равно свои деньги получит.

Нагрузка на отделение многократно возросла, во многом, конечно, из-за пандемии. В частности, в 3 квартале 2020 года по сравнению с прошлым годом на 25% увеличилось число случаев нетрудоспособности, на 36,6% - количество оплаченных дней и на 9,4% - продолжительность одного случая нетрудоспособности. В результате выплаты выросли на 67%.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

333,9 тысячи прямых выплат произвело Волгоградское отделение ФСС с июля 2020 года.

3,6 миллиарда рублей – составила общая сумма выплат, в том числе:

2,7 миллиарда – по больничным листам,

459 миллионов - по уходу за ребенком до 1,5 лет,

341,3 миллиона - по беременности и родам,

70,2 миллиона - при рождении ребенка.

КОГДА ПРИДЕТ ПОСОБИЕ?

Елена Коршунова, заместитель управляющего Волгоградским региональным отделением ФСС РФ:

Фото: ФСС

- Выплата пособий осуществляется в течение 10 календарных дней с момента предоставления работодателем пакета документов (реестров). К примеру, если работник вышел на работу 16 ноября и работодатель передал в ФСС правильно оформленный реестр 20 ноября, то отделение Фонда перечислило пособие до 1 декабря. Ожидание может увеличиться из-за нарушения сроков представления реестров работодателями и представления документов с ошибками. К примеру, 16 - 17% реестров поступает с ошибками.

ИЗМЕНИЛСЯ ЛИ РАЗМЕР ВЫПЛАТ?

Павел Гладких:

- Расчет пособий, соответственно размеры, с введением «прямых выплат» не изменились и выплачиваются в соответствии с ранее действующим законодательством. Стоит отметить, что ФСС выплачивает пособия по больничным начиная с 4 дня. Первые три дня оплачивает работодатель. Назначается и поступает выплата двумя частями: от Фонда и от работодателя. Также стоит учитывать, что пособие по временной нетрудоспособности приходит за вычетом НДФЛ.

В КАКИЕ СРОКИ ВЫПЛАЧИВАЮТ ПОСОБИЯ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ?

Елена Коршунова:

- Первоначальная выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком осуществляется в течение 10 календарных дней со дня получения заявления и документов. Последующая выплата осуществляется с 1 по 15 число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается такое пособие. К примеру, если отпуск по уходу за ребенком начался 3 декабря, то первое пособие будет выплачено в декабре, а за январь – в феврале с 1 до 15 число.

ВАЖНО!

Новый порядок выплат коснулся следующих пособий:

- пособия по временной нетрудоспособности, в том числе, связанной с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями;

- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности;

- пособие по беременности и родам;

- единовременное пособие при рождении ребенка;

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет;

- оплата пострадавшему на производстве дополнительного отпуска (сверх ежегодного) на период лечения и проезда.

НА ЗАМЕТКУ

С полной информацией о выплатах и расчете пособий волгоградцы могут ознакомиться в «Личном кабинете получателей услуг фонда», для входа в который можно воспользоваться своим логином и паролем для портала Госуслуг. Ссылка на личный кабинет размещена на главной странице сайта ФСС РФ (https://lk.fss.ru/recipient/). С помощью этого ресурса можно также заказать справку о выплаченных пособиях, воспользовавшись опцией «тематика запроса», в которой выбрать раздел «справка о получении пособий».

Подготовила Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА.

С 1 июля 2020 года Волгоградская область перешла на прямые выплаты по больничным листам и детским пособиям от Фонда социального страхования (ФСС). На «круглом столе» руководители Волгоградского регионального отделения Фонда рассказали о произошедших изменениях и подвели первые итоги.

Павел Гладких, управляющий Волгоградским региональным отделением ФСС РФ:

- Главный результат механизма прямых выплат - это своевременное и полное обеспечение граждан страховыми выплатами. До этого при недостатке средств работодатели обращались в ФСС за выделением средств для выплаты пособий иногда раз в квартал и, соответственно, работники ждали пособий не один месяц. Сегодня даже если предприятие банкрот, работник все равно свои деньги получит.

Нагрузка на отделение многократно возросла, во многом, конечно, из-за пандемии. В частности, в 3 квартале 2020 года по сравнению с прошлым годом на 25% увеличилось число случаев нетрудоспособности, на 36,6% - количество оплаченных дней и на 9,4% - продолжительность одного случая нетрудоспособности. В результате выплаты выросли на 67%.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

333,9 тысячи прямых выплат произвело Волгоградское отделение ФСС с июля 2020 года.

3,6 миллиарда рублей – составила общая сумма выплат, в том числе:

2,7 миллиарда – по больничным листам,

459 миллионов - по уходу за ребенком до 1,5 лет,

341,3 миллиона - по беременности и родам,

70,2 миллиона - при рождении ребенка.

КОГДА ПРИДЕТ ПОСОБИЕ?

Елена Коршунова, заместитель управляющего Волгоградским региональным отделением ФСС РФ:

- Выплата пособий осуществляется в течение 10 календарных дней с момента предоставления работодателем пакета документов (реестров). К примеру, если работник вышел на работу 16 ноября и работодатель передал в ФСС правильно оформленный реестр 20 ноября, то отделение Фонда перечислило пособие до 1 декабря. Ожидание может увеличиться из-за нарушения сроков представления реестров работодателями и представления документов с ошибками. К примеру, 16 - 17% реестров поступает с ошибками.

ИЗМЕНИЛСЯ ЛИ РАЗМЕР ВЫПЛАТ?

Павел Гладких:

- Расчет пособий, соответственно размеры, с введением «прямых выплат» не изменились и выплачиваются в соответствии с ранее действующим законодательством. Стоит отметить, что ФСС выплачивает пособия по больничным начиная с 4 дня. Первые три дня оплачивает работодатель. Назначается и поступает выплата двумя частями: от Фонда и от работодателя. Также стоит учитывать, что пособие по временной нетрудоспособности приходит за вычетом НДФЛ.

В КАКИЕ СРОКИ ВЫПЛАЧИВАЮТ ПОСОБИЯ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ?

Елена Коршунова:

- Первоначальная выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком осуществляется в течение 10 календарных дней со дня получения заявления и документов. Последующая выплата осуществляется с 1 по 15 число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается такое пособие. К примеру, если отпуск по уходу за ребенком начался 3 декабря, то первое пособие будет выплачено в декабре, а за январь – в феврале с 1 до 15 число.

ВАЖНО!

Новый порядок выплат коснулся следующих пособий:

- пособия по временной нетрудоспособности, в том числе, связанной с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями;

- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности;

- пособие по беременности и родам;

- единовременное пособие при рождении ребенка;

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет;

- оплата пострадавшему на производстве дополнительного отпуска (сверх ежегодного) на период лечения и проезда.

НА ЗАМЕТКУ

С полной информацией о выплатах и расчете пособий волгоградцы могут ознакомиться в «Личном кабинете получателей услуг фонда», для входа в который можно воспользоваться своим логином и паролем для портала Госуслуг. Ссылка на личный кабинет размещена на главной странице сайта ФСС РФ (https://lk.fss.ru/recipient/). С помощью этого ресурса можно также заказать справку о выплаченных пособиях, воспользовавшись опцией «тематика запроса», в которой выбрать раздел «справка о получении пособий».

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