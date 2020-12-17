«Медицинские термоконтейнеры нам нужны»: волонтеры «ЕвроХим-ВолгаКалия» передали очередную партию медицинского снаряжения Котельниковской ЦРБ

Фото: ЕвроХим

«ЕвроХим-ВолгаКалий» строит в Котельниковском районе Волгоградской области современное предприятие по добыче и обогащению калийных солей Гремячинского месторождения и предпринимает все возможное, чтобы защитить своих сотрудников и всех жителей Котельниково от угрозы заражения коронавирусной инфекцией.

Поэтому по решению оперативного штаба АО «МХК «ЕвроХим», действующего в тесном сотрудничестве с властями на местах, добровольцы осуществили эту и предыдущие передачи медикам защитного снаряжения.

Плотно взаимодействуя с Общероссийским народным фронтом, волонтеры «ЕвроХим-ВолгаКалия» в рамках движения #МыВместе передали врачам медицинские термоконтейнеры, необходимые для транспортировки лекарственных средств и вакцин с поддержанием необходимого температурного режима.

Термоконтейнеры пришлись очень кстати, ведь сейчас в Котельниковском районе проходит активная фаза вакцинации, реализуются мероприятия по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Фото: ЕвроХим

«Нам небезразлична судьба врачей и пациентов. Сейчас, в напряженное время для медперсонала, мы стараемся помогать местному медучреждению. В свою очередь. значительную поддержку медикам и друг другу мы можем оказать, неукоснительно соблюдая на нашем предприятии правила профилактики COVID-19 и следуя рекомендациям специалистов», — отметил исполнительный директор ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Евгений Сахаров.

Напомним, что управленческий опыт «ЕвроХима» в условиях эпидемии признан Общественной палатой России одной из лучших социальных практик среди российских компаний. За бескорыстный вклад в Общероссийскую акцию взаимопомощи «#МыВместе» компания российского бизнесмена Андрея Мельниченко награждена Почётной грамотой за подписью президента РФ и стала лауреатом Национального конкурса корпоративного волонтёрства «Чемпионы добрых дел – 2020».