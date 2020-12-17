Более 5400 волгоградцев сдали тест на ковид

Фото предоставлено лабораторией ИНВИТРО.

Медицинская компания «Инвитро» приступила к массовому тестированию россиян с 18 мая – когда в стране началась вспышка коронавирусной инфекции SARS-CоV-2. К середине декабря число тестов по всей территории России превысило 1 230 000.

Как информирует проект «Инвитро.Мониторинг», в первой половине декабря число пациентов с положительным результатом на антитела класса G возросло до 47%. Для сравнения, в мае текущего года средний процент положительных результатов составлял 13,3%, а в августе – 17,9%.

Согласно данным исследования, процент пациентов, переболевших коронавирусом, в разных регионах несколько отличается.

Так, с мая по декабрь в Волгограде положительные результаты тест-системы показали у 30,6% пациентов, из более 5500 человек, прошедших тестирование. Причем в начале пандемии положительные результаты фиксировались в среднем у 8,5% человек, а к декабрю этот показатель превысил 56%.

Для сравнения, в Ростове-на-Дону исследование прошли более 9 800 человек, 28,8% из которых оказались с положительным результатом на антитела. В Краснодаре из 3 900 тестов положительные результаты показали 23,4%.

О чем говорят антитела

Если анализ показал наличие в сыворотке крови иммуноглобулинов G (IgG), значит, организм уже встретил атаку вируса и сформировал иммунный ответ. При повторной встрече с вирусом организм сумеет его распознать.

Если в сыворотке крови обнаружены антитела класса М (ранние антитела), значит, организм был инфицирован совсем недавно. Они могут быть обнаружены через неделю после вирусной атаки. Их уровень снижается после трех-четырех недель, но у некоторых пациентов IgM могут выявляться и в пределах шести-семи недель от начала заболевания. Наличие антител класса М не является поводом для постановки диагноза, однако пациенту требуется дополнительное обследование на COVID-19.

Пройти тестирование на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 – возбудителю тяжелого острого респираторного синдрома (COVID-19) – можно во всех медицинских офисах «Инвитро». Если у вас нет времени на посещение офиса, можно заказать выезд специалиста на дом для взятия биоматериала. Подробную информацию можно узнать на сайте медицинской компании на www.invitro.ru.

Фото: Архив "КП".

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