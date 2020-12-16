Volkswagen Polo[1]-2020: стоит ли менять старое авто на новое?

Фото: Волга-Раст

И вот, меня, владельца рестайлингового Volkswagen Polo[1] 2015 года выпуска, жизнь пересадила за руль нового Polo[1]. Новых ощущений и сюрпризов действительно оказалось более, чем достаточно!

Чтобы не возникало путаницы с поколениями Polo[1], отмечу, что в качестве модульной платформы для нового авто использована все та же PQ25[2], что и на Polo предыдущего поколения. В то же время, еще в 2017 году Volkswagen уже запустил в серию шестого поколение своих хэтчбеков для европейского рынка на новой «тележке» MQB-A0[3]. На Калужском заводе эта платформа пока не используется, поэтому изначально новинка воспринималась как рестайл седана или как «новое поколение» машин бренда для российского рынка.

Однако, как ни называй VW Polo[1]-2020, а по первым впечатлениям я ощутил в руках совершенно новую машину, которая хоть и сохранила сходство с бюджетными машинами В+класса, но выглядит свежее, едет иначе, и ощущение комфорта дает совершенно новое. Попробую свои впечатления описать детальнее.

Новый дизайн

Габариты машины (4390 х 1699 х 1467 мм) и колесная база (2553 мм) остались прежними. Но новый Polo[1] — уже не седан, а 5-дверный лифтбек с двойной оцинковкой кузова (улучшенная антикоррозионная защита) и уменьшенными зазорами между деталями, полноценной задней дверью со встроенным стеклом и новой формой капота. Кроме того:

- появилась более «хищная» радиаторная решетка;

- изменилась геометрия передних фар, которые разделены на ближний и дальний свет, укомплектованы яркими светодиодами с рефлекторами и омывателями;

- установлены официальные биксеноновые противотуманки с автоматической подсветкой поворотов;

- предлагаются новые 17-дюймовые диски с полноразмерными колпаками;

- складывающиеся задние зеркала с электроприводом дополнены повторителями поворотников;

- добавлены четыре новых официальных расцветки кузова.

Все перечисленные обновления экстерьера предлагаются во всех комплектациях VW Polo[1]-2020! Ну и наконец, на 60 литров увеличился багажник (теперь 530 литров), в котором имеются удобные и практичные липучки и крючки для закрепления багажа.

Под капотом

В процессе рестайлинга 2015 года VW Polo[1] был доработан под технические и климатические особенности эксплуатации в России: усилены движки и улучшена динамика, укреплена подвеска, увеличен клиренс. Машина оказалась почти безупречной и «всеядной» (работала даже при плохом качестве топлива).

Поэтому под капотом конструкторы приняли решение почти ничего не менять — в новый Polo[1] продолжают устанавливать проверенные временем и практикой 1.6-литровые атмосферники (90-110 л.с.) с 5-ступенчатой МКПП и 125-сильные турбированные 1.4-литровые моторы с 6-ступенчатым «автоматом». Поэтому особых изменений в динамических и скоростных характеристиках я не заметил: машина по-прежнему легко разгоняется до 190 км/час, а на разгон до «сотни» тратит не более 10.5 секунд, хотя и тяжелее своего предшественника на 20 кг.

По двигателям стоит отметить следующее: для бездорожья лучше выбирать комплектацию с турбированным движком — он более динамичен и мобилен, работает тише и потребляет, как минимум, на литр бензина меньше на каждую сотню километров. Коробка-автомат к такому движку тоже хороша — работает тихо и безотказно.

Отмечу доработанную подвеску, которой не было в Polo[1] .Благодаря новым пружинам и увеличенному размеру шин, новая машина идет мягче, лучше преодолевает плохое дорожное покрытие, увереннее держится на бездорожье, не раскачивается, не скользит на виражах и безупречно слушается руля. Для переднеприводного автомобиля уровень комфорта существенно увеличился, а система стабилизации авто на дороге добавляет стабильности и безопасности езде.

Функционал

Электронные системы и опции комфорта — главная причина, которая может заставить водителя сменить Polo[1]- на новый Polo[1]-2020. Тут уже в базовой комплектации представлен настолько широкий комплект функциональных опций, которого у прошлого поколения седанов VW не было даже в дорогих сборках.

В автомобиле предусмотрена стабилизация подвески на дороге, удержание на наклонной поверхности, обзор мертвых зон, автоматическое экстренное торможение, центральный замок и бесключевой пуск с ДУ. В пакет «теплых» опций (обогрев стекол, зеркал, передних сидений и руля) добавлен контроль давления в шинах, обогрев задних сидений и форсунок стеклоомывателя, бортовой компьютер — более современный и быстродействующий, появились датчики дождя и света.

В более дорогих комплектациях добавятся полноценный круиз-контроль, парктроник, кондиционер. Автопроизводитель также предлагает комплекты дополнительного оборудования за дополнительную плату, который можно выбирать и устанавливать в зависимости от необходимости и условий эксплуатации машины.

Единственная проблема, которая ощущалась в Polo[1] и не устранена в лифтбеке — активные системы безопасности. Машина укомплектована стандартными подушками и шторками безопасности, ремнями и креплениями Isofix[4] для установки детских кресел.

Дизайн салона и место водителя

Существенные изменения получил и салон нового лифтбека Volkswagen Polo[1].

- Внутренняя отделка стала более солидной и визуально богатой (хотя пластик по-прежнему жесткий, а не мягкий).

- Сиденья стали плотнее и удобнее для пассажиров и водителя, получили пакет дополнительных регулировок.

- Появилась хромированная передняя консоль с кнопками управления.

- Пространство во втором ряду увеличилось, появился подогрев и задний откидной подлокотник.

Панель управления водителя обновлена и сделана цифровой, более информативной. В элитных комплектациях добавлена виртуальная панель, которую можно настраивать под себя. На трехспицевом мультифункциональном руле появились удобная кожаная оплетка, подогрев, кнопки управления мультимедиа и круиз-контролем разделены (На прежней модели круиз-контроль управляется подрулевым джойстиком).

Фото: Волга-Раст

В салоне установлена новая мультимедиасистема с 6.5-дюймовым сенсорным дисплеем с качественной графикой (в дорогой комплектации экран 8-дюймовый), сенсорика поддерживается функцией App Connect[5] (поддержка опций Android Auto[5] и Apple CarPlay[7]), есть встроенная навигация, разъемы для подключения мобильных устройств, есть Bluetooth[8], мощная акустическая система.

Мое мнение: новый лифтбек по совокупности изменений ощутимо лучше седана. Polo[1]-2020 стал прочнее, слегка динамичнее и тише, мягче в ходу, точнее в управлении, экономичнее в расходе. Машина лучше адаптирована к российскому климату, качеству дорог и топливу, располагает солидным функционалом уже в базовой комплектации и допускает доукомплектацию новыми опциями. Все обновления логичны и эффективны, учтены и сохранены все достоинства Polo[1] .

Записаться на тест-драйв и уточнить всю необходимую информацию о новом Volkswagen Polo[1] можно у официального дилера Volkswagen Волга-Раст по телефону: (8442) 781-111.

Перевод:

[1] Polo - (англ.) Поло

[2] PQ25 - (англ.) ПиКью25

[3] MQB-A0 - (нем. Modularer Querbaukasten A0, сокращённо MQB-A0, транслитерация МКьюБ-Ао) одна из платформ концерна Volkswagen

[4] Isofix - (англ.) Изофикс

[5] App Connect - (англ.) Апп Коннект

[6] Android Auto - (англ.) Андроид Авто

[7] Apple CarPlay - (англ.) Эпл Кар Плей

[8] Bluetooth - (англ.) Блютуз

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