Ирина Гусева вошла в ТОП-20 полезных депутатов Государственной думы

Фото из личного архива Ирины Гусевой

По итогам осенней сессии опубликован одиннадцатый интегральный рейтинг депутатов Государственной Думы РФ. Эксперты оценили индекс полезности народных избранников, а также их шансы на переизбрание в 2021 году. Волгоградский парламентарий от партии «Единая Россия» Ирина Гусева снова вошла в топ-20 самых эффективных депутатов Госдумы. При этом она улучшила свои показатели, поднявшись на одну позицию в рейтинге.

Укрепить позиции депутату от Волгоградской области помогло доверие избирателей. Ирина Михайловна заняла пятое место в индексе народного голосования и это вовсе не случайность. Уже накануне региональной недели депутат встречалась с жителями городов и поселков региона, инспектировала социальные объекты, выясняла нужды, решала проблемы жителей и организаций, отвечала на их бесконечные вопросы, касающиеся здравоохранения, ЖКХ, мер социальной поддержки. Кроме того, парламентарий всегда открыта к диалогу в социальных сетях, где ей поступает множество вопросов и предложений.

Топ-20 самых эффективных и активных депутатов Государственной Думы РФ Ирина Гусева не покидает уже 4 года. По сравнению с большинством депутатов шансы волгоградского парламентария на переизбрание в 2021 году эксперты оценили как довольно высокие. В нынешнем составе Госдуме осталось отработать последнюю весеннюю сессию