Доступный интернет: «Ростелеком» расширил охват домохозяйств в Волгоградской области оптической инфраструктурой

Фото: ПАО"Ростелеком"

С этой целью технические специалисты компании проложили 112 километров оптической инфраструктуры по технологии GPON. Всего с начала года общее количество домовладений, к которым был подведен интернет, достигло около 40 тысяч. Таким образом, сегодня в регионе интернет от национального цифрового провайдера доступен жителям более 500 тысяч домохозяйств. Общая протяженность оптических линий составила свыше 13 тысяч километров.

«Мы строим оптическую инфраструктуру в отдаленных хуторах и поселках в рамках собственной инвестиционной программы, чтобы расширить географию охвата цифровыми услугами населения в сельской местности. Мы стремимся к тому, чтобы жители глубинки наравне с областным центром получили доступ к скоростному интернету и открыли для себя новые возможности. Уверен, что такой шаг в будущее сделает жизнь, учебу, работу более комфортными для селян и станет дополнительным драйвером развития сельских территорий области», – подчеркнул Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

GPON – технология, позволяющая одновременно подключать несколько услуг по одной оптической линии, проложенной непосредственно до домовладения пользователя. Среди ее технических преимуществ – возможность повышения пропускной способности канала и увеличения скорости передачи данных в зависимости от потребности абонента и нагрузки на сеть.

Реализация инвестиционного проекта «Ростелекома» дает возможность жителям малоэтажного жилого фонда в отдаленных уголках Волгоградской области пользоваться преимуществами высокоскоростного доступа в интернет и подключать современные цифровые сервисы и услуги на его основе, в числе которых «Видеонаблюдение», «Умный дом», а также уникальный мультимедийный сервис Wink.

«Еще недавно мне не верилось, что моментальная загрузка вкладок браузера на моем компьютере возможна. Высокая скорость интернета была пределом мечтаний, а о просмотре новинок кинопроката онлайн мы даже и не думали. Раньше мы и один фильм, который хотели посмотреть, скачивали по несколько дней. Поэтому благодарность “Ростелекому” не выразить словами: настолько здорово, когда сын может посмотреть видеоурок по нужному предмету, я – найти необходимую для работы информацию, а всей семьей мы можем собраться вечером и совершить поход в онлайн-кинотеатр у себя дома», – делится Юлия Светлова, жительница станицы Кумылженская.

Получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение сервисов и услуг «Ростелекома» можно по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800 и на сайте компании.

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